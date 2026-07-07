Selendi'de 84 cami çocuk sesleriyle doldu: Yaz Kur'an Kursları başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde okullar tatile girer girmez camiler bambaşka bir sese kavuştu. İlçe genelindeki 84 cami, Yaz Kur'an Kurslarının başlamasıyla çocukların sesiyle doldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen kurslar 6 Temmuz'da başladı. Altı hafta sürecek program 14 Ağustos'ta sona erecek.

84 camide aynı anda başlayan eğitim

Selendi'nin dört bir yanındaki camilerde tablo aynı: sıralara oturan çocuklar, ellerinde Kur'an-ı Kerim. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocukların yoğun ilgisiyle camiler çocuk sesleri ve neşesiyle şenlendi.

Altı haftalık takvim netleşti

Kurslar 6 Temmuz ile 14 Ağustos arasında sürüyor. Toplam altı hafta boyunca çocuklar hem ders başında hem de cami atmosferinde vakit geçiriyor.

Kur'an-ı Kerim'in yanında ne öğretiliyor?

Eğitim yalnızca Kur'an-ı Kerim ile sınırlı değil. Çocuklara temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve milli-manevi değerler de öğretiliyor.

Program, çocukların hem bilgi edinmesine hem de sosyal ve manevi gelişimine katkı sunuyor.

4-6 yaş grubu da eğitimde

Kurslar sadece büyük çocuklara özel değil. 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında da aynı tarihler arasında eğitimler devam ediyor.

İlçe Müftüsü'nden velilere çağrı

Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, Yaz Kur'an Kurslarının çocukların dini, ahlaki ve manevi gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Makas şu sözlerle velilere seslendi: "Çocuklarımızın yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diliyor, velilerimizi çocuklarını kurslarımıza yönlendirmeye davet ediyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

Selendi'de Yaz Kur'an Kursları ne zaman başladı? Kurslar 6 Temmuz'da başladı.

Kurslar ne zaman bitecek? Altı hafta sürecek kurslar 14 Ağustos'ta sona erecek.

Kurslarda neler öğretiliyor? Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve milli-manevi değerler.

4-6 yaş grubu katılabiliyor mu? Evet, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında da aynı tarihler arasında eğitim sürüyor.

Peki sizin çevrenizdeki camiler de bu yaz çocuk sesleriyle şenleniyor mu? Yeni nesle manevi değerlerin aktarıldığı bu tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?