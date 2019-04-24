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Selendi’de 50 ünite kan toplandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kızılay Uşak Kan İstasyonu tarafından açılan stantta 50 ünite kan toplandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:13
Selendi’de 50 ünite kan toplandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kızılay Uşak Kan İstasyonu tarafından açılan stantta 50 ünite kan toplandı. Kan bağışında bulunan vatandaşlar ayrıca ücretsiz sağlık kontrolünden de geçirildi.


Selendi Demokrasi Meydanı’nda gezici araç içerisinde açılan stantta kan bağışında bulunmak isteyen gönüllü vatandaşlar, kan vermenin yanı sıra ücretsiz sağlık kontrolünden de geçirildi.



Üç ayda bir Selendi’ye geliyorlar


Kan bağışıyla ilgili bilgi veren Kızılay Uşak Kan İstasyonu doktorlarından Mehmet Gülter, "3 ayda bir Selendi ilçesine gelerek kan bağışçılardan gönüllü kan bağışı alıyoruz. Vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Selendi’de gönüllü bağışçılarımızdan 50 ünite kan topladık. Selendililer kan bağışı konusunda her zaman çok duyarlı. Bir ünite kan bağışı, yeri geldiği zaman bir can demektir. Bugün vereceğiniz bir ünite kan yeri geldiği zaman size veya bir yakınınıza bir can olarak geri dönebilir Selendililer bunun bilincinde." dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:13
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