SELDER eski başkanlarını unutmadı Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SELDER olan Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetimi geçmiş dönem başkanlarını plaketle onurlandırdı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SELDER olan Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetimi geçmiş dönem başkanlarını plaketle onurlandırdı.

Mustafa Bozdoğan Başkanlığı’ndaki Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısında bir araya geldi. Gümüş Kafe’de gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan dernek başkanı Bozdoğan, amaçlarının Selendili hemşehrileri arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması olduğunu söyledi. Bozdoğan, kahvaltıya katılan dernek geçmiş dönem başkanları ve üyelerine teşekkür etti.

Düzenlenen kahvaltıda derneğin geçmiş dönem başkanları Mustafa Demir, Bilal Ustacı, Sedat Günay, Abidin Özcan,İrfan Demir, Mehmet Karakaş ve İrfan Akarsu’ya derneğe vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Program yapılan kahvaltı ile son buldu.

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