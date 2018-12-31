Selçuklu’da şampiyonlar aşkla yetişiyor

Adem Şahin

Selçuklu Belediyesi Spor Okullarında eğitim gören çocuklara yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında, uzman heyet tarafından yetenek analizleri yapılacak olan çocuklar elde edilen veriler doğrultusunda yeteneklerine uygun branşa yönlendirilecek.

Fiziksel ve yetenek tespiti

16 istasyondan oluşan parkurda, 20 Metre Sürat, Dikey Sıçrama, Pro Agılty, Denge, Öne Sıçrama, Ayak Ölçüm, Taban Analiz, Vücut Analiz, Esneklik, Sağlık Topu Fırlatma, Görsel Reaksiyon, Ağırlık, Boy, Oturma Yüksekliği, Kulaç ve Karış gibi bilimsel ölçümlerin modern cihazlar ile yapılmasının ardından, elde edilen verilerle birlikte çocukların fiziksel ve yetenek olarak hangi spor branşına uygun olduğunun tespiti yapılıyor.

Başkandan ailelere teşekkür

Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak en önemli projelerimizden birini bugün başlatıyoruz. ‘Şampiyonlar AŞK’la Yetişir’ diyoruz. Spor Okullarında yaz ve kış dönemlerinde spor yapan çocuklarımızı hem sportif yönden hem fiziki yönden ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirebileceğimiz, yetiştirebileceğimiz şekilde bir proje başlatıyoruz. ‘Şampiyonlar AŞK’la Yetişir’ derken buradaki amacımız sadece şampiyon sporcular yetiştirmek değil. Çocuklarımızın sevdiği ilgi duyduğu ve mutlu oldukları spor branşlarında, onları en iyi şekilde geliştirebilmek. Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimi için Selçuklu Belediyesi olarak sürekli faaliyetler üretiyoruz’’ dedi.

Velilere teşekkür mesajı iletti

Başkan Pekyatırmacı, velilere de, ‘’Yaz ve kış spor okullarında bizimle beraber olan çocuklarımızın ailelerine de bizlere güvendikleri için özellikle teşekkür etmek istiyorum” mesajını iletti.

Çocuklara trafik bilinci veriliyor

Selçuklu Belediyesi, tarafından geleceğin teminatı olan çocuklarımızın trafik eğitimini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller yetişmesi amacıyla ilçeye kazandırılan “Trafik Eğitim Parkı” ilkokul öğrencilerinin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Akşemsettin İlkokulu öğrencilerinin trafik eğitiminde yaşadıkları heyecana ortak oldu. Öğrencilerle birlikte simülasyon merkezindeki teorik eğitime katılan Başkan Pekyatırmacı, daha sonra pratik eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Tropikal Kelebek Bahçesi Konya’nın favori ziyaret mekânı

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve şehrin en büyük parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı içerisinde yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi ve Macera Kulesi ile 2018 yılının en gözde ziyaret mekânları arasında yerini aldı.

Sembol ziyaret mekanı

Mimari tasarımıyla da Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden “Sign of the City Awards” 2018 ödülünü alan ve kelebek figüründeki yapısı ile şehrin sembol ziyaret mekanları arasında olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin favori ziyaret mekanları arasında yer almayı başardı. Özellikle turizmde sezon yoğunluğunun yaşandığı yaz aylarında binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi, 2018 yılının sonlarına kadar 297 bin 349 ziyaretçiyi ağırladı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kelebek Bahçesini 1 milyon 236 bin 195 kişi ziyaret etti.

Renk cümbüşü

Konya için önemli bir turizm destinasyonu olan Tropikal Kelebek Bahçesi 7 bin 600 metrekare alanda 3 bin 500 metrekarelik gezi alanından oluşuyor. Yaz kış 26 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem koşullarının sağlandığı bahçe 150 türe ait 20 binden fazla tropikal bitki ve 45 türde binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Kelebeklerin larvadan kelebek haline gelişindeki tüm evrelerinin gözlemlenebildiği bahçe içerisinde Kelebek Müzesi, Böcek Müzesi ve Doğa Eğitim Sınıfı gibi ziyaret alanları da yer alıyor. Bahçe içerisinde öğrenciler için bilim insanı, mantar, kuş, böcek etkinlikleri yapılıyor.

Öğrencilere eğitim veriliyor

Hafta sonlarına özel olarak da hayata dokun, boyama ve el işi etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca eğitim sınıfında randevu alan okul öğrencilerine böcek, ilginç canlılar, sürüngen eğitimi veriliyor. Tropikal Kelebek Bahçesi Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 9.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.