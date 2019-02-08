0553 313 94 23

Selçuklu emiri Karatay için 765 yıl sonra puşide dikildi

Anadolu Selçuklu Devleti Emiri Celaleddin Karatay'ın ölümünden 765 sene sonra, Konya'daki türbesinde bulunan sandukası için hattat Hüseyin Öksüz öncülüğündeki ekip tarafından puşide dikildi.

08 Şubat 2019 Cuma 14:15
Selçuklu emiri Karatay için 765 yıl sonra puşide dikildi

Konya Olgunlaşma Enstitüsünce Anadolu Selçuklu Devleti emirlerinden Celaleddin Karatay'ın sandukasına puşide tasarlanması için çalışma başlatıldı.

TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi olan, uluslararası yarışmalarda aldığı dereceler ve yetiştirdiği öğrencilerle tanınan hattat Hüseyin Öksüz öncülüğünde çalışmalara başlayan 60 kişilik ekip, yaklaşık bir yıl süren çalışmayla puşideyi tamamladı. 

Üzerine Tevbe ve Nahl surelerinden ayetler ve besmele işlenen puşide, Karatay Müzesi'ndeki restorasyonun tamamlanmasının ardından türbedeki sandukaya serilecek.

Enstitü Müdürü Emel Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celaleddin Karatay'ın 1254 yılında vefat ettiğini, şimdiye kadar türbesindeki sandukanın puşidesinin olmadığını söyledi.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi iş birliğiyle, emirin ölümünden 765 yıl sonra sandukası için puşide hazırladıklarını belirten Tosun, "Sandukada önceden puşide olmadığı için yeni tasarım yapıldı. Karatay'ın yaşadığı dönem ve kişisel özellikleri araştırılarak, puşidenin rengi, kumaşı ve deseni ona göre tasarlandı. Bu nedenle zorlu bir aşamadan geçti." dedi.

Tosun, tamamlanan puşidenin tasarım aşamasının yaklaşık 10 ay, işlenmesi ve dikiminin ise 2 ay sürdüğünü bildirdi.

Hat sanatının usta ismi Öksüz'ün, puşidenin deseninden tezhibine kadar her konuda kendilerine yol gösterdiğini anlatan Tosun, "Hüseyin Öksüz hocamız, puşide üzerine yazılacak ayetleri belirledi. Karatay'ın kişiliğine uygun ayet ve desenleri kullandık diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:15
  1. Karatay Medresesi
  2. Konya
  3. Konya Olgunlaşma Enstitüsü
  4. puşide
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'daki çöken bina
    1. Kartal'daki çöken bina
    2. İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz'de..
    3. Bakan Akar, Endonezyalı mevkidaşı ile..
    4. Spor Bakanlığından dev istihdam müjdesi
    5. Domuzlar kendilerini besleyen kadını..
    6. İhtiyaç Merkezi yüzleri güldürdü
    7. Fatma Girik sağlık kontrolünden..
    8. Adıyaman'da DEAŞ'lı kadın terörist..
    9. Cuma namazı öncesi tarihi camide yangın!
    10. Hepsiburada'da canlı mercana yoğun ilgi
    11. Nantes, 9 numarayı emekli etti
    12. Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
    13. İş Dünyasında Fırsat Eşitliği İçin..
    14. Ünlü futbol kulübünün antrenman sahası..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını..
    16. CHP'li başkan MHP'ye geçti
    17. İtalya’nın hayalet kasabalarına..
    18. Trabzonspor'da Galatasaray maçı..
    19. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    20. "2018 turizmimiz için başarılı bir yıl..
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları