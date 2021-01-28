Selçuk Özdağ'a saldırıda yeni gelişme!
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı olayına ilişkin dün gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak tarihinde evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili dün gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Tutuklu sayısı 5'e yükseldi
Selçuk Özdağ'a saldırı olayıyla ilgili 19 Ocak'ta da 2 şüpheli tutuklanmıştı. Dün yapılan 3 tutuklama ile birlikte tutuklu sayısı 5'e yükseldi.