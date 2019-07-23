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Selçuk Erdoğan: “Bursaspor’un büyüklüğü hiçbir yerde değişmez”

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, yeşil-beyazlı takımın büyüklüğünün hiçbir yerde değişmeyeceğini söyledi.

23 Temmuz 2019 Salı 16:47
Selçuk Erdoğan: “Bursaspor’un büyüklüğü hiçbir yerde değişmez”

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, yeşil-beyazlı takımın büyüklüğünün hiçbir yerde değişmeyeceğini söyledi.


Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, yeşil-beyazlı camianın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Hazreti Mevlana zorluk yaşadığı dönemlerde halvete çekilirmiş. Kendini arındırmaya çalışırmış. Bursaspor bu dönemde öyle zorluklar yaşıyor. Maalesef bazı doğumlar sancılı oluyor. Bizim için de zorlu bir süreç ama sabırla geçeceğiz. Başlangıç adımlarını altyapıdan kadroya aldığımız oyuncularla atmaya başladık. 36 oyuncumuz var. Vakıfköy ile Özlüce arasında gidip gelen isimler var. Takımımız kaliteli ve verimli antrenmanlar yapıyor. Özellikle hocamızın bazı çalışmaları var. Bu süreçteki en önemli anahtar faktör sabır olacak. Taraftarlarımız bu konuda rahat olsun. Biz elimizden gelen bütün özveriyi gösteriyoruz. Bursaspor’un büyüklüğü hiçbir yerde değişmez. Bursaspor neredeyse orası en büyük yerdir. Tahminimce 35 kişilik kadrodan 15-20 kişi kalacaktır diye düşünüyorum” dedi.


Bursaspor’un altyapısına dair de konuşan Erdoğan, "Deniz kurudu artık. Tüm takımlar özellikle Avrupa ve Güney Amerika’da tamamıyla altyapı odaklı varyasyonlara yöneldi. Bizim değerimiz, can damarımız Vakıfköy. Oradan faydalanmak, oradan takımımıza bir şeyler katmak istiyoruz. Dünyanın renkleri sadece manav tezgahında olmuyor, gelin Vakıfköy’e bakın; inanılmaz derecede biyolojik derinlik var. İşaret parmağınızla forvet bulabilirsiniz, başparmağınızla stoper bulabilirsiniz. Bu da Bursa’nın futbol kültüründen kaynaklı. Koray Tanrıverdi’yi gençlik gelişim programı teknik sorumlusu olarak yönetim kurulumuz uygun gördü. Koray hocamız da kendi ekibini kurdu. Çok dinamik, futbol bilgisi yüksek. Özellikle UEFA Pro Lisans ve UEFA A Lisans’a sahip antrenörlerden kurulu bir ekip oluşturdu. Atletik performans departmanımız oluşturuldu. Kaleci departmanımız farklı çalışmalarıyla Türkiye’de ses getirmeye devam ediyor. Analiz departmanı kurduk, Uludağ Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalar sonrasında yabancı dillerde de Vakıfköy’e katkı sağlamak istiyoruz. Orayı izole hale getirip, nasıl ki konsolosluklar farklı bir yapıda olur, Vakıfköy’ü de o şekilde Türk futboluna yeniden kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.



"Benim hayalim Vakıfköy’den dünyaya bir kapı açmak"


“Futbolun prensiplerine sahip çıkan, insanı değerleri ön plana çıkaran ve sabırla hareket eden bir oyuncu grubu oluşturmak ve bu oyuncuları A Takım’a monte etmek istiyoruz" diyen Selçuk Erdoğan, "Bursa, Türk futbolunu besliyor ama son dönemlerde A Takım’ı kalite düzeyinde beslediğini söyleyemeyiz. Orta vadeli dönemde umarım bunun meyvelerini alacağız. Altyapıda 1-4-3-3 sistemiyle oynayacağız. Özellikle pas dinamizmi, tempolu oyun, oyunun akıcılığı yegane mihenk taşlarımız olacak. Bu konuda çok kararlıyız, hocalarımızla yaptığımız çalışmalar var. Özlüce-Vakıfköy bağlantısında süreklilik sağlayacağız. Herkese açık olacağız. Okullarda tarama grupları oluşturduk. Benim hayalim Vakıfköy’den dünyaya bir kapı açmak. Kolay olmayacak. Özellikle son dönemlerde oyuncuların futbol yapısı ile ilgili sıkıntıları var, burayı aşabilirsek umudum çok yüksek. 2002-2003 jenerasyonu takıma katkı sağlayacak. Bursaspor iyi yola girecek ama zor olaylar sabırla kolaya dönüşüyor. Herkes yanımızda olsun. Biz burada Bursaspor arması için varız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:47
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