Selçuk: Covid-19 desteklerinin tutarı 35 milyar liraya yaklaştı

İki kurum arasında imzalanan protokol ile geri ödeme listesine alınan ilaçlar güncellendi. Ayrıca protokol 4 yıl geçerli olmak üzere uzatıldı. Bakan Selçuk imza töreninde yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik sisteminde yapılan iyileştirmelerle, hiçbir vatandaşı dışarıda bırakmayan bir sağlık sigortası sistemine sahip olunduğunu belirterek, “Mart ayından bugüne Covid-19’la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı” şeklinde konuştu.

Raporların ve reçetelerin süreleri uzatıldı

Covid-19 salgının ülkede görüldüğü ilk günden itibaren önlemlerini almaya başladıklarını belirten Bakan Selçuk, “Covid-19 salgınının ülkemizde etkisini göstermeye başlaması ile birlikte vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık. Raporları sona eren kronik hastalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasını böylece engelledik. Yine daha önceden 1 aylık olarak verilen ilaçların 3 aylık olarak verilmesine imkan kıldık” diye konuştu.

“Covid-19 ilaçlarını geri ödeme listesine aldık”

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanmasını amaçladıklarını belirten Bakan Selçuk, “Covid- 19 teşhisi ile yatarak tedavi gören hastalarımızın tedavileri hastaneler için yüksek maliyet oluşturmaktaydı ve bakım hizmetlerini bu kapsamda geri ödeme kapsamına aldık. Her hasta için hizmet veren hastanelerimize de bu anlamda günlük ödemelerimizi de yapmaktayız. Yine Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık” açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, ayrıca engelli aylığı alan ve evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşların da 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresiz olan raporlarının geçerlilik süresinin uzatıldığını belirtti. Sahada en ön safta özveri ile çalışan eczacılara teşekkürlerini ileten Bakan Selçuk, “Eczacılarımız sağlık konusunda bizim vatandaşlarımızla temas noktalarımızda biri. Bugün, sözleşmeli olduğumuz toplam 26 bin 586 eczane aracılığıyla vatandaşımıza hizmet sunmaktayız. Aylık olarak, ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapıyoruz. 2012 yılında eczanelere ödediğimiz reçete hizmet bedeli 68 milyon TL civarında iken 2019 yılında bu rakam 410 milyon TL’yi aşmış durumda” dedi.

8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde

Dünyada sağlık hizmeti konusunda gözde ülkelerden birinin Türkiye olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, “2000’li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, bugün 8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde” ifadesini kullandı.