Selçuk Bayraktar'ı hedef alan Engin Özkoç köşeye sıkıştı! "Yüreğin varsa Ekrem İmamoğlu'na da tepki göster"

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Yalanı ayağına dolanan Sözcü yazarı Çiğdem Toker, 30 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı.

Çiğdem Toker'in yazısındaki rapor sahte çıktı

Aralarında TÜGVA, TÜRGEV, T3 Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı'nın bulunduğu dernek ve vakıfların İBB tarafından para aldığına ilişkin bazı basın yayın organlarında yayımlanan "STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu"nun sahte olduğu belgelendi.

Söz konusu raporun sahte olduğu ve İBB'nin adı geçen dernek ve vakıflara para aktarmadığı yine CHP'li İBB yönetiminin mahkemeye sunduğu belge ile tescillendi.

İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı'ndan Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan rapor; büyükşehirden vakıf ve derneklere tek bir kuruş ödeme yapılmadığını ortaya konuldu.

"Çalışma ve rapor bulunmamaktadır"

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün; Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği 5 Kasım 2020 tarihli yazıda, "İBB'nin STK, okul, yurt faaliyetlerine yönelik olarak; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı uhdesindeki birimler tarafından 2018'de 'İBB-STK, Okul Yurt, Faaliyet Raporu-2018' adı altında hazırlanmış herhangi bir çalışma ve rapor bulunmamaktadır" denildi.

İBB'nin mahkemeye sunduğu belgeyle yalanı ortaya çıkan Çiğdem Toker'e T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık, sahtekarlık, yüzsüzlük, arsızlık da değildir!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"Yüreğin varsa İmamoğlu'na da tepki göster!"

Çilingir sofrasında görüntüleri ortaya çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, utanmadan sıkılmadan yalanı mahkeme tarafından tescillenen Çiğdem Toker'in avukatlığı yaptı.

Yalancının borozanlığını yapmakla kalmayan Özkoç, Selçuk Bayraktar'ı şu sözlerle hedef aldı:

"Çiğdem Toker, emek veren, araştırma yapan, pek çok yolsuzluğu ortaya çıkarmış saygın bir gazetecidir. Bu seviyesiz üslup, adaletin, kimler için nasıl işletildiğini ortaya koyuyor!"

Kendi partisinden olan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si tarafından da yalancı olduğu belgelenen Çiğdem Toker'e sahip çıkan Engin Özkoç'un bu çirkin tavrı sosyal medyada tepki çekti.

Vatandaşlar Özkoç'a "Yüreğin varsa Ekrem İmamoğlu'na da tepki göster!" çağrısında bulundu.