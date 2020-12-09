Selçuk Bayraktar'dan TB2 paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin ilk 1000 saatlik başarılı görev uçuşunu tamamlamasının ardından 2015 yılında kaleme aldığı yazısını Twitter hesabı üzerinden yeniden paylaştı. Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270.000 saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür..."

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB 2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

250 bin saattir göklerde

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 250.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapmaktadır. Şu anda 110 adet Bayraktar S/İHA Platformu envanterde Türkiye’ye hizmet etmektedir. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

Gelişmiş özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Selçuk Bayraktar'ın 2015 yılında Batman'da günlüğüne yazdığı yazı şu şekilde: