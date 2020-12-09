  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Selçuk Bayraktar'dan TB2 paylaşımı
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan TB2 paylaşımı

Yerli insansız hava araçlarının mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2015 yılında Batman'da Bayraktar TB2 İHA'ları hakkında kaleme aldığı yazısını Twitter hesabı üzerinden alıntılayarak "Tam 5 yıl önce…" notuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:31:00 -
Selçuk Bayraktar'dan TB2 paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin ilk 1000 saatlik başarılı görev uçuşunu tamamlamasının ardından 2015 yılında kaleme aldığı yazısını Twitter hesabı üzerinden yeniden paylaştı. Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270.000 saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür..."

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB 2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

250 bin saattir göklerde

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 250.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapmaktadır. Şu anda 110 adet Bayraktar S/İHA Platformu envanterde Türkiye’ye hizmet etmektedir. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

Gelişmiş özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Selçuk Bayraktar'ın 2015 yılında Batman'da günlüğüne yazdığı yazı şu şekilde:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!
Gündem

Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!

Son dakika haberi... Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “bilgi” ve “fikir” hırsızlığı yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “FETÖ ..
ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...
Dünya

ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde S-400 hava savunma sistemlerini yok etmek için tatbikatlara başladığı öğrenildi.
Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e
Dünya

Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e "Kıyamet Günü" şoku

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak için tasarlanan bir 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay