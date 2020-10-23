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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan sürpriz çağrıya dikkat çeken cevap
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan sürpriz çağrıya dikkat çeken cevap

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan destek geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Testlerde biraz daha yol alalım... Cezeri'nin hatırasını, yaşadığı toprakların ev sahipliğinde yad etmekten şeref duyarız" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:24:00 -
Selçuk Bayraktar'dan sürpriz çağrıya dikkat çeken cevap

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'te uçuş denemesi yapması talebine, Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan destek mesajı geldi.

Bayraktar cevap verdi

Sur ilçesindeki Amida Höyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız'ın, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin, ünlü İslam alimi El Cezeri'nin dünyanın ilk robotlarını yaptığı ve Amida Höyük'te gerçekleştirilmesi önerisine Bayraktar, Twitter hesabından yanıt verdi. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Testlerde biraz daha yol alalım... Cezeri'nin hatırasını, yaşadığı toprakların ev sahipliğinde yad etmekten şeref duyarız... Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerine yer verdi.

"İki gururu bir arada yaşamak isteriz"

Ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da Twitter'dan, "Diyarbakır hazır, heyecanla bekliyor. Cezeri denemelerinin Diyarbakır'ımızda yapılmasından onur duyarız. İki gururu bir arada yaşamak isteriz" mesajını paylaştı.

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri", 15 Eylül'de ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlamıştı.

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Yorumlar

sizofren savar

CHP DENDE UÇAN HEYKEL PROJESİ BEKLİYORUZ..
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Helal lokma

Bayraktar kardeş, inan ki ALLAH'ın (CC) arslanısın. Sen var ya sen, bu memlekete ALLAH'ın bir lutfusun. Senin kayınbaba zaten öyle. Ha senin baba da pek eyidir. Ha, Berat kardeş'in hakkını da yemeyelim o da bir lutuf. Çok çalışıyor. Onun da babası da pek eyi. Velhasılı kelam ikiniz de Maşallahı var.. Şimdi Cuma saatinde bir dua edeyim. Estağfirullah Allhümme salli ala Muhammed Ya Allah, ya Hakk, ya Rahman, ya Rahim, ya Hannan, ya Mennan, ya Hayyum, ya Kayyum, Ya Bediassemavati vel ard, ya Zelcelali vel ikram, ya ya Vedudu, Ya Zelarşıl mecid, ya Ağisnil Muğisni, ya Vehhabu, ya Mucibu, ya Allah'u ya Hu Allhümme inni eselüke... Bu iki kulunu ve kayınbabaları olan Receb kulunu küllü işlerinde muvaffak eyle, nice zaferler bahş eyle, galip ve muzaffer eyle. Allhümme salli ala Muhammed. Vel hamdulillahi Rabbil alemin. Amin. Subhaneke lailahe illa ente. Dua etmesini de pek bilmem ama ettim işte. Varın gidin hayırlı mübarek olsun. Fiemanillah.
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