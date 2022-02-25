Selçuk Bayraktar'dan Rusya açıklaması: Olup bitenler...

Baykar Teknoloji Lideri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki göstererek milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayiinin önemine işaret etti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu #MilliTeknolojiHamlesi

Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve #Ukrayna'yı destekliyorum."