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Selçuk Bayraktar'dan 'Hürkuş' açıklaması

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TUSAŞ tarafından test uçuşu gerçekleştirilirken düşen Hürkuş uçağı ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:37:00 - 2020-06-22 17:42:26
Selçuk Bayraktar'dan 'Hürkuş' açıklaması

Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan TUSAŞ'a ait Hürkuş uçağı Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi. Pilotların paraşütle atlayarak kurtulduğu ve sağlık durumların iyi olduğu açıklandı.

Bayraktar'tan "Yılmadan çalışmaya devam" mesajı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da önemli bir açıklamada bulundu.

Havacılıkta böyle şeylerin olabileceğini, yılmadan çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, sosyal medya hesabından 'Hürkuş'a desteğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Havacılıkta kazalar hep olur... Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur. Yılmadan çalışmaya, denemeye devam... Ülkemizin havacılığını geliştirmek için çalışan pilot ve teknik personelimizin ayağına taş değmesin. Semalarımızda Hür ve Özgür..."

TUSAŞ açıklama yaptı

Kaza ile ilgili Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’den (TUSAŞ) yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir.

Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır."

 

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Yorumlar

ekrem

büyük geçmişler olsun ! rahman hıfz-u emanı ile sıyanet buyursun ! allaha emanetsiniz, rabbim güç kuvver ve daim başarı lutfetsin !
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vedat uşaklıgil ataseven

AR-GE YAPMAK DEFALARCA BAŞARISIZ OLMAK VE YILMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK DEMEKTİR.....HEYKELCİ AYYAŞLAR BİLMEZ BUNLARI....
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