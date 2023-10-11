Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran Filistin mesajı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı Operasyonu"nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaştayız." açıklamasını yaptı. İsrail, Hamas'a savaş ilan ederken, Gazze'ye hava saldırıları başlattı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bini aşkın Filistinli vefat ederken, Hamas'ın saldırılarında ise 1200 İsrailli öldü.

Baykar Yönetimin Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise Filistin'de yaşanan zulmün ardından İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliama ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, "Rabbim tüm mazlumların yardımcısı olsun. Muhakkak ki O, mutlak galip ve duaları işitendir" dedi.

'O, mutlak galip ve duaları işitendir'

Mesajını resmi X hesabından paylaştığı videoyla duyuran Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

20 yıl önceydi... Yine bombalar yağıyordu Filistin'e. “Bana terörist diyorsun, asıl terörist kim?" diye soruyordu şarkı. Değişen hiçbir şey yok... Zalimlere dur diyecek olan insanlığın kolektif vicdanı, son hükmü verecek olan da Mahkeme-i Kübra’dır.

Rabbim tüm mazlumların yardımcısı olsun. Muhakkak ki O, mutlak galip ve duaları işitendir.

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