Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a gönderme!

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar SİHA ve Kızılelma gibi projeler dünyada ses getirdi.

Buna rağmen geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan bu projeler hakkında tepki çeken açıklamalar gelmişti.

"Biz bu projelere dokunacağız"

Babacan, "Bu proje öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız tabii." demişti.

Ayrıca Babacan, Baykar firmasının rekabetten korktuğunu ve hükümet tarafından kayırıldığını iddia etmişti.

Babacan'ın bu açıklamaları birçok siyasiden tepki almıştı. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, Babacan'ın bu iddialarına cevap vermişti.

"Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir"

Selçuk Bayraktar'dan konuyla ilgili bir paylaşım daha geldi.

Bayraktar paylaşımında, Babacan'ın sözlerine gönderme yaparak, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir." dedi.