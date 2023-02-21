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Aktüel Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi... Merak ediliyordu!
Aktüel

Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi... Merak ediliyordu!

Türkiye, tüm kurumlarıyla Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle yaraları sarmak için harekete geçerken, dezenformasyonlarla da mücadelesini sürdürüyor. Bu kez yalan haberin hedefi Selçuk Bayraktar oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 19:43:00 -
Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi... Merak ediliyordu!

Türkiye, tüm kurumlarıyla Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle yaraları sarmak için harekete geçerken, dezenformasyonlarla da mücadelesini sürdürüyor. Bu kez yalan haberin hedefi Selçuk Bayraktar oldu.

Dünyanın en önemli savunma şirketlerinden olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın “Türkiye’de öyle bir kitle var ki, Bizans görse kahpeliğinden utanır” açıklamasını yaptığına dair paylaşımlar sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Söz konusu paylaşımlara Baykar'dan yalanlama geldi.

Baykar'dan açıklama: İtibar etmeyiniz...

Baykar Medya İlişkileri Direktörü İlker Akgüngör, asılsız paylaşımlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akgüngör, ''Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın “Türkiye’de öyle bir kitle var ki, Bizans görse kahpeliğinden utanır” diye bir beyanı veya açıklaması yoktur. Son dönemde sosyal medyada Selçuk Bayraktar'a atfen sıkça dillendirilen bu sözlere itibar edilmemesini rica ederiz.'' ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

kerim

imzan batsın.

Efe

Hazımsızlar var olduğu müddetçe bu vatan için bilgisini becerisini dahi tammül edemeyen kendini bilmez, hatsizler. Boş yere havlar. Senin nasıl bir vatan sever evlat olduğunu Türkiye biliyor. Selçuk Baraktar yolun açık olsun kardeşim.
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