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Gündem Selçuk Bayraktar yeni mesajı dünyaya duyurdu: On yıllar sonra huzura kavuşan Hocalı
Gündem

Selçuk Bayraktar yeni mesajı dünyaya duyurdu: On yıllar sonra huzura kavuşan Hocalı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 21:44:00 - 2023-09-23 22:09:17
Selçuk Bayraktar yeni mesajı dünyaya duyurdu: On yıllar sonra huzura kavuşan Hocalı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti! Türkiye ile başarı hikayesi yazan Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Azerbaycan ordusu Hocalı hakkında paylaşımda bulundu, önemli mesajlar verdi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN HOCALI PAYLAŞIMI

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı SELÇUK BAYRAKTAR da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "On yıllar sonra huzura kavuşan Hocalı… On illər sonra sülhə qovuşan Hocalı… Tek Millet İki Devlet" mesajını verdi.

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