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Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı

SİHA ve İHA'ların mimarı BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Bayraktar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:40:00 -

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Ancak yaşanılanlar hala taze bir şekilde hafızalarda ve yüreklerde duruyor.

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Bayraktar tarihin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz gecesi yaşanılanları anlattı.

"Herhalde bir darbe girişimi var dedim"

Selçuk Bayraktar, "Asker köprüye çıktı ve silahlarını aldığı bilgisi geldi. Benim tabi kafamda şimşekler çaktı. Herhalde bir darbe girişimi var dedim. Yoğun bir hava tehdidi olduğundan helikopterle gelmenin daha emniyetli olduğunu düşündüm. Çünkü pistleri de kapatabilirlerdi. Ama karar verilmişti. " ifadelerini kullandı.

"Saldırı olma ihtimali yüreğimizi ağzımıza getirmişti"

Sümeyye Bayraktar ise, "Bir yandan Cumhurbaşkanımızla haberleştikten sonra onların havayolunu kullanacağı kesinleştikten sonra bir yandan çok tedirginiz tabi uçakla da gelseler ayrı dert. Helikopterle de gelseler ayrı dert. Ablamlar ve çocuklar yanlarında. Daha Sadık Emin o zaman 1,5 yaşında. Herhangi bir saldırı olma ihtimali yüreğimizi ağzımıza getirmişti. Devamlı dualar ede ede bekledik. O yol herhalde hiç bitmek bilmedi" şeklinde konuştu.

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