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Teknoloji Selçuk Bayraktar tüm Türkiye ile TEKNOFEST hakkında o özeti paylaştı! Söz konusu yeni açıklaması
Teknoloji

Selçuk Bayraktar tüm Türkiye ile TEKNOFEST hakkında o özeti paylaştı! Söz konusu yeni açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-28 17:59:00 - 2023-09-28 19:05:06
Selçuk Bayraktar tüm Türkiye ile TEKNOFEST hakkında o özeti paylaştı! Söz konusu yeni açıklaması

Türkiye'nin ilk milli SİHA / İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'in bir dip dalgası olarak dünyada zihinsel devrime imza attığını söylemişti. Başarıları ile çok konuşulan Bayraktar TB2 SİHA ve İHA sonrası bu kez de sosyal medya platformu Twitter ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar,

Bağımsızlık meşalemizin ateşlendiği İzmir'de, Preveze Deniz Zaferi'ni 485 yıl sonra aynı gurur ve heyecanla anıyor, milli kanatlarımızla Mavi Vatan’ın gözcüsü olmanın onurunu yaşıyoruz.

Gençlerimizin #TEKNOFEST'lerde sergilediği teknolojilerle atalarımızın cesaretini ve ruhunu yüzyıllar sonra da yaşatmaya kararlıyız.

Mavi Vatan, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de emin ellerde!


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