Selçuk Bayraktar tüm Türkiye ile TEKNOFEST hakkında o özeti paylaştı! Söz konusu yeni açıklaması

Türkiye'nin ilk milli SİHA / İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'in bir dip dalgası olarak dünyada zihinsel devrime imza attığını söylemişti. Başarıları ile çok konuşulan Bayraktar TB2 SİHA ve İHA sonrası bu kez de sosyal medya platformu Twitter ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.