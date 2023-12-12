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Gündem Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2024'ün yapılacağı ili açıkladı
Gündem

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2024'ün yapılacağı ili açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 20:22:00 -
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2024'ün yapılacağı ili açıkladı

Sosya medya hesabından açıklama yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2024'ün Adana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

2018 yılından bu yana Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST'e, 2024'te ev sahipliği yapacak il belli oldu.

Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in yapılacağı ili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

TEKNOFEST 2024 ADANA'DA!

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