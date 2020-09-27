Selçuk Bayraktar, Somalili maket uçak meraklısı Guled Abdi ile buluştu

GAZİANTEP (AA) - Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Somali'de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla Türkiye'ye getirilen genç yetenek Guled Abdi ile buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2020" alanına Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yetkilileriyle gelen Abdi, T3 Vakfı standında Bayraktar tarafından karşılandı.

Abdi ile yakından ilgilenen ve cihazları tanıtan Selçuk Bayraktar, gazetecilere, kendisinin de küçük yaşlarda böyle küçük maketler yaptığını anlattı.

Türkiye'nin şartlarının şu anda çok daha iyi durumda olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Genç kardeşimizin yokluk içerisinde maket yapabilmesi beni de etkiledi açıkçası. Zaten video sosyal medyada da bayağı yayılmış. Zannedersem TİKA'dan 'BAYKAR'ı ziyaret etse, Türkiye'nin projelerini görse' şeklinde bir çağrıda bulunuldu. Biz de TEKNOFEST devam ediyor diye çok daha renkli bir etkinlik olarak buraya davet ettik. Kendisiyle burada görüşmekten mutlu oldum. BAYKAR'a da bekleriz inşallah. Burada ülkemizin hava araçlarını yapan diğer firmalar da var, TUSAŞ var, uçuş simülatörleri yapan HAVELSAN var, onları da ziyaret edecek. Kardeşimiz 17 yaşındaymış. Ben de bir anlamda o yaşlarımı hatırladığımı söyleyebilirim."

Selçuk Bayraktar, daha sonra Somalili gence BAYKAR’ın maket İHA'sını hediye etti.