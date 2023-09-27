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Gündem Selçuk Bayraktar milyonlara duyurdu: Türkiye yüzyılına damga vuracak
Gündem

Selçuk Bayraktar milyonlara duyurdu: Türkiye yüzyılına damga vuracak

Yeniakit Publisher
2023-09-27 13:28:00 - 2023-09-27 14:10:53
Selçuk Bayraktar milyonlara duyurdu: Türkiye yüzyılına damga vuracak

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST açılışında yaptığı açıklamada, ''Kök salmaya başlayan TEKNOFEST kuşağı, dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor.'' dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açılış töreninde konuştu. Selçuk Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damga vuracak" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası olarak geliyor. Dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor TEKNOFEST. Milli teknoloji hamlesi ile dünyaya örnek oluyoruz. Türkiye araştırıp üreterek her alanda kalkınıyor. Bu yeni alanlara ruh verecek olanlar bizleriz. Fikirlerimizi ve hayallerimizi paylaşarak daha yükseklere ulaşmamız mümkün. Tüm insanlık için yarınları şekillendirelim gelin. TEKNOFEST yalnızca bir festival değil gençlerin hayallerini ortaya koyduğu bir dönüşüm rüzgarıdır. Tüm dünyaya örnek olacağına inanıyorum. Her çalışmanızın destekçisiyiz. Her adımınızda yanınızdayız. İzmir'in birleştirici gücü ile bir arada daha güçlüyüz. Tam bağımsız Türkiye'nin geleceğine yürüyoruz. TEKNOFEST'imiz vatanımıza hayırlı olsun. Genç kardeşlerim, dünyaya, Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damgasını vuracak.

Festivalde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu. Program kapsamında F16 ve Solo Türk uçuşları başladı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenecek teknoloji yarışmalarında, ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak.

TEKNOFEST'te Roket, Model Uydu, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Tasarım, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom, Tarım Teknolojileri ve Robotik Yarışmaları gibi 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.
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Yorumlar

Fahrioğlu

ALLAHIM RAZI OLSUN EMEK VERENLERDEN GELECEK TEKNOFES

HAYAT ALMAYADA İTALYADA İNGİLTEREDE ABD İSVEÇ FİLANDİYADA NEDEN UCUZ GÜZEL

TÜRKİYEDE ONLARIN ÜRETİĞİNİ ÜRETİRMİYENLER SAYESİNDE İŞSİZKANAN MAŞINI BEĞENÖMİYENLER BATILININ TEKNOLOJİSİNİ YAPMAYANLAR ÇOK İÇTEN DUALAREDİYO GİTMEDEN ÖBÜRTARAFA İKİKERE DEĞİL PEYİ DÜŞÜNÜNDE GİDİN TÜRKİYEDE TEKNOLOJİ YAPLARA KAZIKATANLAR VE TORUNLARI
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