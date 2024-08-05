Selçuk Bayraktar: Maalesef ders almıyoruz

Bosna'daki 1992-1995 dönemindeki savaşın acı hatırası, başkent Saraybosna'da yıllardır faaliyet gösteren ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi'nde yaşatılıyor.

Savaşta ülkenin çeşitli şehirlerinde kurulan toplama kamplarında türlü işkencelere maruz kalmış, katledilmiş, zulüm görmüş sivillere ait kişisel eşyaların yanı sıra buralarda işlenen suçları anlatan görselleri de içinde barındıran müze, adeta savaşın acı hatırasını bugüne taşıyor.

SELÇUK BAYRAKTAR: DERS ALINMIYOR

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Müzesi'ni ziyaretini ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar "Bosna Savaşı’nın acı hatıraları hala tazeyken maalesef insanlığın geçmişten ders almadığını görüyoruz. Bugün de yaşanan soykırım ve acılar hiçbir şey yapmadan izlenmeye devam ediyor." dedi.

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