Selçuk Bayraktar harekat öncesi paylaştı! SİHA’nın ayetli sırrı

Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu öncesiSelçuk Bayraktar'ın, Twitter hesabından paylaştığı mesaj dikkat çekti. ABD'nin Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanmasının durdurulması kararına gönderme olarak yorumlanan paylaşımda Enfal Suresi'nden bir ayet ve Kızılelma detayı var.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda "SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor. Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" ifadelerini kullandı.

Anlamlı paylaşımın görsellerindeki Enfal Suresi'nden bir ayet ve Kızılelma detayı dikkat çekti.