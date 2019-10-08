Selçuk Bayraktar harekat öncesi paylaştı! SİHA’nın ayetli sırrı
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Twitter hesabından SİHA'larla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.08 Ekim 2019 Salı 11:25
Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu öncesiSelçuk Bayraktar'ın, Twitter hesabından paylaştığı mesaj dikkat çekti. ABD'nin Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanmasının durdurulması kararına gönderme olarak yorumlanan paylaşımda Enfal Suresi'nden bir ayet ve Kızılelma detayı var.
Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda "SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor. Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" ifadelerini kullandı.
Anlamlı paylaşımın görsellerindeki Enfal Suresi'nden bir ayet ve Kızılelma detayı dikkat çekti.
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