Selçuk Bayraktar duyurdu: Eren Bülbül'ün adı göklerde yaşatılacak BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine PKK tarafından haince şehit edilen Eren Bülbül'ün ismini verdiklerini açıkladı.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine PKK tarafından kalleşce Şehit edilen Eren Bülbül'ün adını verdiklerini duyurdu. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "PKK tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. Semalarımızda Hür ve Özgür...#AdıErenOlsun" ifadelerine yer verdi.

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