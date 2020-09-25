Selçuk Bayraktar: Bundan sonraki hedefimizde akıllı uçan arabalar var

Teröristlerin kabusu haline gelen insansız hava araçlarının (İHA) mimarı Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk yerli uçan arabası "Cezeri" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 fuarında konuşan Bayraktar, otomotiv sektöründe birisi elektrikli diğeri akıllı araçlar olmak üzere iki büyük devrim yaşandığını dile getirdi.

"Bundan sonraki hedefimizde akıllı uçan arabalar var" diyen Bayraktar, "Adeta kişisel bilgisayar gibi kullanılan, akıllı arabaları hayal ediyoruz. Eskiden bilgisayar teknolojisi sadece büyük kurumların kullandığı dev sabit makinelerden oluşuyordu şimdi herkesin elinde kullandığı teknolojilere dönüştü. Aynen biz de akıllı araçların geleceğini öyle görüyoruz" diye konuştu.

"Cezeri Uçan Araba"nın test uçuşunun dünyada büyük yankı uyandırdığını belirten Bayraktar bilişim teknolojilerinin çok hızlı ilerlediğinin altını çizdi.

Cezeri'nin herkesi pilot yapabilecek çok akıllı bir araç olarak ön plana çıktığını kaydeden Bayraktar, "Tabii aracımız henüz çok çok yeni, doğum aşamasında diyebiliriz. Dünyada bu alanda çalışan onlarca bilişim teknolojisi var. Bazısı çok büyük kurumlar, bazıları da küçük çaplı çalışmalardan ibaret" diye konuştu.

"Türkiye artık bu alanda ben de varım diyor"

Cezeri ile ilgili çalışmaların kapsamlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Selçuk Bayraktar, "Bu bizim çok uzun bir yolculuğumuzun hikayesidir. Ben şuna da benzetiyorum. 2005 yılında yaptığımız Türkiye'nin ilk milli ufak 5 buçuk kiloluk insansız hava aracına da benzetiyorum. Bugün 2005'ten bu yana 15 yıl içerisinde Türkiye dünyanın kendi sınıfında en modern en iyisi diyebileceğimiz 5 buçuk tonluk Akıncı'yı yapar hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada sadece birkaç ülkenin bu sınıfta ve kapasitede İHA yaptığını aktaran Bayraktar, "Türkiye artık bu alanda ben de varım diyor" dedi.

"Cezeri'nin hayatımıza girişi erken olabilir"

Teknolojide artık 5-10 yılın bile çok uzun bir zaman dilimi olduğunu söyleyen Bayraktar şöyle devam etti:

"Nasıl ki telefonlarımızın her iki yılda bir modelleri ve fonksiyonları değişiyorsa teknoloji de çok hızlı evinim yaptığından Cezeri'nin hayatımıza girişi biraz daha erken olabilir. Benim öngörüm 5 ila 15 yıl arasında geçen bir süreci kapsar. Çünkü bazı kırılımlar gerekiyor yani kent taşımacılığında sivillerin kullanması için ama ondan önce sportif maksatla kullanılacağını düşünüyorum. İlk hedefimiz kırsal alanda sportif maksatlarla kullanılabilecek araçlar olarak kullanılmasını sağlamaktır"

"Cezeri Uçan Araba" için daha önce elde edilen teknolojik birikimlerden faydalanıldığını kaydeden Bayraktar, "Akıncı ile geliştirdiğimiz uçuş bilgisayarlarının bir kısmı bunda kullanılıyor. Çünkü bunun da çok emniyetli olması gerekiyor, gerekli sistemlere sahip, bütün kritik uçuş sistemleri 3 yedekli oluyor. Yine bilgisayar destekli 3 robotik pilotlar uçağı uçuruyor. Bunun yanında sistemsel olarak da ciddi bir yedeklilik gereksinimi var. Elbette orada, geçmişten gelen teknoloji birikimimiz de var. Bizim 20 yılda gelen insansız hava aracı birikimimizin tümünü neredeyse Cezeri'yi uçurmak için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.