Saadet Partisi Yomra Belediye Başkan adayı Selçuk Atasoy, hesap verilir ve şeffaf olacağını belirterek, “Bizim belediyecilik anlayışımızda ne rüşvet alınacak ne de rüşvet verilecek. Milletimiz bundan bıkmıştır. Candaşa, yoldaşa, yandaşa belediyecilik anlayışıyla hiçbir yere gidilmez” dedi.

Saadet Partisi Yomra Belediye Başkan adayı Selçuk Atasoy projelerini açıkladı. Altyapıdan turizme kadar birçok konuda gerçekleştirmeyi planladığı projelerini açıklayan Atasoy, Yomra sahillerinin yok olmuş kumsallarını geri kazandıracaklarını dile getirerek, “Kardeş ilçe projesi ile turizmi ve yayla turizmini geliştireceğiz. Doğal parklar gezi alanları ve ilçemizin cazibesini artırıcı çalışmalar yapacağız. Yomra sahillerini halkın kullanımına açıp yok olmuş kumsalları geri kazanacağız. Hafif Raylı Sistem olan Arsin -Mersin Projesinin Yomra Etabın ı destekleyeceğiz. Dikey şehirleşmeden ziyade yatay ve yaygın şehirleşmeyi destekleyip her binanın kendi otoparkının olmasını sağlayacağız. Altyapı çalışmalarında AB ülkelerinin kullandığı tünel sistemini oluşturacağız. Kapalı pazar yerimizle birlikte köy ve organik gıda üretim ve satışını destekleyip köylünün kalkınmasını sağlayacağız. Yapılacak tüm ihaleler kamuoyuna açık halde belediye dışındaki ekrandan izlenebilecek şekilde gerçekleştirilip şeffaflık ilkesi hayata geçirilecektir. Denizlerimizi faal kullanıp balıkçılığı destekleyici faaliyetlerde bulunacağız” dedi.







“Ne rüşvet alınacak ne de rüşvet verilecek”

İlk yapacağı işin belediyenin kapısını sökmek olacağının altını çizen Atasoy, “Planlı ve programlı çalışacağız. İşi ehline vereceğiz. Yolsuzluk ve israfa geçit vermeyeceğiz. Bize emanet edilen mali imkanlara ve belediye mülküne yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. Hizmette ve atamada partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız. Kapımız her zaman ve herkese açık olacak. Her hizmette halkın kültür değerlerini göz önüne alarak yerel ve kültürel değerleri koruyup, zenginleştireceğiz. Hizmetlerimizde her işi hızlı, doğru ve estetik biçimde yapacağız. Hesap verilebilir ve şeffaf olacağız. Herkesin derdi ile dertlenecek merhametli ve adil olacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızda ne rüşvet alınacak ne de rüşvet verilecek. Milletimiz bundan bıkmıştır. Candaşa, yoldaşa, yandaşa belediyecilik anlayışıyla hiçbir yere gidilmez. Kapımız herkese açık olacaktır. İşbaşına geldiğimizde ilk yapacağımız iş belediyenin kapısını sökmek olacaktır. Belli kimselerin ellerine geçmiş belediyecilik hizmetleri, zannediyorlar ki tüm halkımıza hizmet götürüyoruz oysaki sadece kendileri yararlanıyor. Belediyenin bütçesi aylık olarak ana ekranda yayınlanacak. Halk hizmetleri o ekranda takip etme şansı yakalayacaktır. Neyin, ne zaman yapılacağı ekranda görüntülenecektir. Şahısların değişmesiyle belediyecilik değişmez. Zihniyeti değiştirmek gereklidir” ifadelerini kullandı.