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Selçuk Aksoy: “Maalesef çifte standartı bir kez daha gördük”

Konyaspor 2.

16 Şubat 2019 Cumartesi 21:59
Selçuk Aksoy: “Maalesef çifte standartı bir kez daha gördük”

Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, “33. dakikadan sonra 21 kişinin hakkı olan mücadele var. Mücadele eden futbolcuların hakkını yemeyelim. Maalesef çifte standartı bir kez daha gördük” şeklinde konuştu


Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, 1-1 biten Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe deplasmanından 10 kişiyle 1 puan almanın sevincini yaşadıklarını belirten Aksoy, “Sahada oynanan tiyatro demiyorum. 33. dakikadan sonra 21 kişinin hakkı olan mücadele var. Mücadele eden futbolcuların hakkını yemeyelim. Maalesef çifte standartı bir kez daha gördük. Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamalardan sonra bizde açıklama yapmıştık. Türkiye’de hakemler maçlardan sonra konuşulurdu ama şimdi yeni moda maçlardan önce konuşulmasından sonra maçlara etki eden pozisyonlar oluyor. 13. dakikada Skrtel ile Zuta arasında olan pozisyon var. Maçın orta hakemi görmemiş olabilir ama VAR uygulaması var. Ama vardaki hakemler hakemi uyarmayıp hakemi çağırmayıp kırmızı kartla sonuçlanması gerektiğini Konyaspor camiası olarak anlayamadık. 13. dakikada kırmızı kartla 10 kişi kalacak Fenerbahçe yerine 33 dakikadan sonra 10 kişi oynayan Konyaspor var sahada. Yazık bunlar, camia emeklerine yazık. Bir sürü kişi emek veriyor. Konyaspor hedefleri olan bir takım. Dediğimiz gibi biz hafta içi bunları söyledik. Bu filmi daha sonra gördük. Konyaspor’a yapılan haksızlığı dillendirmek zorundayız. Hakemlerin yaptığı uygulamalardan şikayetçi olacağını söyleyeceğiz. Fenerbahçe’nin lehine penaltıları da söyleyelim. Jahovic’in pozisyonunda belki basmadı ama hakem kırmızı kartla değerlendirdi. 3-4 dakika sonra VAR’a gitti. Skrtel, Zuta pozisyonu neden VAR’a çağrılmadı. Var hakemlerinin çağrılmaması manidar. Ali Koç’un dediği gibi Türk futbolun düzelmesi için her şeyin adil olması gerekiyor. Sahada adil mücadele olması gerekiyor hak eden kazansın” diye konuştu.



“VAR uygulamasından sonra gözle görülen hatalar var”


Hakemler hakkında konuşan Aksoy, “Biz hakemlerin hatalarından çok şikayetçi olan bir takım değiliz İlk defa dillendiriyoruz. VAR uygulamasından sonra gözle görülen bariz hatalar var. TFF seçimleri ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni federasyonun belirleyici rolü ne olursa bakacağız. Ümidimiz hakemlerin vardan sonra hataların en aza indirgenmesi” ifadelerini kullandı.



“Keşke her şey adil olsa da sonuçlara razı olsak”


MHK ile ilgili bize herhangi bir soru sorulmadı diyen Aksoy, “Yeni yönetime hayırlı olsun diyoruz. Bizim temennimiz kim gelirse gelsin hepsi ülkemizin insanları biz bu insanlarla futbolu yöneteceğiz bizde yöneticileriz. Doğru bir şeyler yapmaya çalışıyoruz skora yansımadığı zaman emekler boşa gidiyor. Keşke her şey adil olsa da sonuçlara hepimiz razı olsak” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:59
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