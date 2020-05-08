  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şelaleye uçan otomobilden sağ kurtuldular

Antalya’da meydana gelen kazada Düden Şelalesi’ne düşen otomobildeki 2 kişi, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:58:59 -
Şelaleye uçan otomobilden sağ kurtuldular

Antalya’da meydana gelen kazada Düden Şelalesi’ne düşen otomobildeki 2 kişi, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü yakın bir noktada meydana geldi. İçinde iki kişinin bulunduğu 06 FT6144 plakalı otomobil, 2102. Sokak’tan sağa dönüş yapacağı esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, bu dönemde debisi en yüksek konumda olan Düden Şelalesi’ne uçtu. Otomobilin sürüklenmesini rafting hattı için kurulan çelik halat engelledi. 2 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Otomobil daha sonra çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı