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Gündem Selahattin Demirtaş'tan skandal taziye mesajı: Değil şehit, 'Askerlerimiz' bile diyemedi!
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan skandal taziye mesajı: Değil şehit, 'Askerlerimiz' bile diyemedi!

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen 11 askerimiz için taziye mesajı yayımladı. Hesap günü yaklaşan Demirtaş, askerlerimize şehit diyemedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 22:56:00 - 2021-03-05 23:00:41
Selahattin Demirtaş'tan skandal taziye mesajı: Değil şehit, 'Askerlerimiz' bile diyemedi!

 Yeniakit.com.tr 

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, görev başındayken yaşanan helikopter kazası sonucu şehit düşen 11 askerimiz için sözde bir taziye mesajı yayımladı. Şehitlerimize 'askerimiz' demekten bile imtina ederek bir skandala imza atan Demirtaş, "Bitlis'teki helikopter kazasında yaşamını yitiren askerlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Timsah gözyaşları!

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Kobani olayları sebebi ile 26 Nisan 2021'de ilk duruşmaya çıkarak hesap verecek olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, timsah gözyaşları dökerek, şehitlerimiz için şunları söyledi:

"Bitlis'teki helikopter kazasında yaşamını yitiren askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyor, acılarını yürekten paylaşıyorum."

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