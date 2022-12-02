Selahattin Demirtaş’tan flaş terör savunması! Öcalan’ın yerine geçmemi istediler

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen Demirtaş, “Bizden geri adım ve teslimiyet beklemesinler. Bana Öcalan’ın yerine geçme teklifi yapıldı, reddettim. Biz biziz, Öcalan Öcalan’dır. Öcalan’ın Ortadoğu siyasetini etkileyecek gücü ve misyonu var, biz de parlamentoda çözüm aktörüyüz” dedi.

Kobani Davasında yargılanan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sincan Cezaevi Kampüsünde görülen davanın 19. duruşma periyodu 7.oturumu kapsamında yaptığı savunmada önemli açıklamalarda bulundu.

Öcalan'ın yerine geçmem için teklif geldi

Savunmasını, tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS üzerinden yapan Demirtaş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın kendisiyle görüşmek istediğini belirtti. "Bizden geri adım ve teslimiyet beklemesinler" diyen Demirtaş, "Bana Öcalan’ın yerine geçme teklifi yapıldı, reddettim. Biz biziz, Öcalan Öcalan’dır. Öcalan’ın Ortadoğu siyasetini etkileyecek gücü ve misyonu var, biz de parlamentoda çözüm aktörüyüz" ifadelerini kullandı.

“Seni başkan yaptırmayacağız’..."

HDP’nin eski eş genel başkanlarından Figen Yüksekdağ ile MYK üyelerinin de yargılandığı davada Demirtaş, bazı söylemlerine getirilen eleştirilere de yanıt verdi.

Seni başkan yaptırmayacağız’ demeseydi bunlar başımıza gelmezdi” eleştirileri ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dolmabahçe Mutabakatını kabul etmiyorum”

7 Haziran seçimleri sonrası, “HDP koalisyon kurmayı kabul etseydi bunlar başımıza gelmezdi”, “Seni başkan yaptırmayacağız’ demeseydi bunlar başımıza gelmezdi” eleştirileri ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dolmabahçe Mutabakatını kabul etmiyorum” açıklamalarına yanıt veren Demirtaş şöyle konuştu:

Yurt dışına çıkarken, ‘Kürt sorununu buzdolabına kaldırdık’ dedi.

“Ben henüz ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dememişim. Ne demek Çözüm Süreci bitti, ne demek tanımıyorum?

7 Haziran seçimleri bitti. Davutoğlu partimizi ziyarete geldi, kendisine koalisyona hazır olduğumuzu söyledik. Yetmedi, Celal Doğan’ı bizatihi Saray’a görüşmeye gönderdik. ‘Seçim bitti, parlamento oluştu.

Dolmabahçe koltuk düzenine kadar Erdoğan’ın bilgisine sunuldu. Biz de dedik ki ‘kabul etmiyoruz’, bitmez. 12 defa gitmişiz, görüşmeyi kabul etmemiş. Yurt dışına çıkarken, ‘Kürt sorununu buzdolabına kaldırdık’ dedi. 7 Haziran seçimleri bitti. Davutoğlu partimizi ziyarete geldi, kendisine koalisyona hazır olduğumuzu söyledik. Yetmedi, Celal Doğan’ı bizatihi Saray’a görüşmeye gönderdik. ‘Seçim bitti, parlamento oluştu. Yeniden süreci başlatalım, yeni anayasayı ise beraber yapalım’ dedik. Celal Bey geri döndü ve Meclis’teki odamda oturduk. Doğan, yüzü kızararak ‘Senin için ağza alınmayacak şeyler söyledi’ dedi. Bizi tehdit etmek kimsenin haddine değil. Kimseye boyun eğmedim, eğmeyeceğiz.”