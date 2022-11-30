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Gündem Selahattin Demirtaş'tan Adalet Bakanlığı'na başvuru! PKK elebaşısı ile düzenli görüşme talep etti
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan Adalet Bakanlığı'na başvuru! PKK elebaşısı ile düzenli görüşme talep etti

Adalet Bakanlığı'na başvuran HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 18:41:00 - 2022-11-30 20:00:04
Selahattin Demirtaş'tan Adalet Bakanlığı'na başvuru! PKK elebaşısı ile düzenli görüşme talep etti

6-8 Ekim olaylarının faili HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesinde, İmralı Cezaevinde uygulanan politikalara kalıcı şekilde son verilmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, Öcalan ile görüşmeyi, daha sonra ise ailesi ve avukatları ile düzenli görüşebilmesinin sağlanmasını talep etti.

Selahattin Demirtaş başvuru dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği üzere Abdullah Öcalan, Bakanlığınıza bağlı İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yirmi üç yıla yakındır tek kişilik hücrede ve tecrit koşullarında tutulmaktadır. Kendisi, yirmi ayı aşkın süredir ailesi ve avukatları ile hukuka aykırı şekilde, görüş hakkından mahrum bırakılmıştır. Oysa geçmiş yıllarda, kendisinin dışarıyla temas kurabildiği dönemlerde Türkiye’de toplumsal barış ve demokratik çözüm umutları her seferinde büyümüş ve toplum nefes alabilmiştir.

Şu anda ülkede derin bir yoksulluk, ekonomik kriz ve sosyal bunalımlar yaşanırken hükümetin içeride ve dışarıda sürdürdüğü çatışma ve gerilim politikası büyük kayıplara, acılara yol açmaktadır. Halkın en büyük beklentisi bu hatalı politikalardan bir an önce vazgeçilmesi; yoksulluğun, işsizliğin son bulacağı bir barış ve huzur ortamının sağlanmasıdır.

Ancak birçok hatalı politikanın yanında İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit de bu kaotik ortamı beslemekte, gerilimi giderek tırmandırmaktadır.

Bakanlığınızın zaten hukuka aykırı olan bu uygulamayı sonlandırmasının tüm Türkiye için daha hayırlı olacağına inanıyorum. Ülkenin her bir evladı paha biçilmez kıymetteyken göz göre göre feda edilmelerine sessiz veya izleyici kalmak, demokratik siyasete ve barışa inanan hiç kimse için ahlaklı bir tavır olmaz, olamaz.

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