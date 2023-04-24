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Siyaset Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş tehditler savurdu! 'Hesap sorma zamanı geliyor!'
Siyaset

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş tehditler savurdu! 'Hesap sorma zamanı geliyor!'

Yeniakit Publisher
2023-04-24 22:44:00 -
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş tehditler savurdu! 'Hesap sorma zamanı geliyor!'

Terör suçundan cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 'Artık bize yaşatılanlar için hesap sorma zamanı geliyor.' diyerek tehditler savurdu.

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşılırken, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP de terör suçlularına özgürlük vaat etmeye devam ediyor. HDP'nin Hakkari'deki mitinginde konuşan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 14 Mayıs'tan sonra Demirtaş'ın serbest kalacağını söyleyip, tehditler savurdu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği mektubu okuyan Başak Demirtaş, "Ben inanıyorum ki Selahattin'in Hakkari'de okunan son mesajı olacak. 14 Mayıs günü seçim zaferi kazanacağız ve o buraya gelip kendisi konuşacak." ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs'ta hesap sorma günü geliyor"

14 Mayıs seçimleri için hesap sorma tehdidinde bulunan Demirtaş, "Artık bize yaşatılanlar için hesap sorma zamanı geliyor. 14 Mayıs'ta hesap sorma günü geliyor. Bütün zindanların kapılarını açacak olan sizlersiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a özgürlük vaadi

Başak Demirtaş'ın yaptığı açıklama, akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük vaatlerini getirdi.

Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.
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CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önce de "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

Tek umutları Kılıçdaroğlu

"PKK terör örgütü değildir" ve "Kürdistan kurulacak" sözleri ile de bilinen Demirtaş, bir dönem özellikle muhalif medya organları tarafından "demokrasi kahramanı" ilan edilmeye çalışılmıştı. Edirne'de tutuklu bulunan ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş, demir parmaklıklardan kurtulabilmek için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek

HDP, 6'lı koalisyona katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıkladı. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında yaptığı işbirliğinin ardından HDP'nin şartlarını kabul etmişti. HDP de bu şartlar doğrultusunda aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.

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