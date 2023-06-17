“Selahaddin Eyyubi' Zeytinburnu okullarında oynandı

Haftanın son günü Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda sahnelenen oyunu okul müdürü Mehmet Ali İşboğa öğrencilerle birlikte seyretti. Finalde alkışlanan tiyatro ekibi müdür Mehmet Ali İşboğa ile oyundan sonra sahnede fotoğraf çektirdi. Mehmet Ali İşboğa bu örnek çalışma için belediye başkanımız Ömer Arısoy’a ve ekibine teşekkür ediyorum dedi. Yönetmen İsmail Yeşilbağ okul müdürleri yoğunluklarından vakit ayırıp tiyatro seyredemezler ama müdürümüz bizi seyrederek bize destek vermiş oldu dedi. Zeytinburnu belediye başkanımıza teşekkür ettiğini belirten Yeşilbağ çocukları ve gençleri kazanmak için tiyatronun çok önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milli manevi değerlere bağlı kültür sanatta hayıflanmamasını sağlamalıyız diyerek sözlerini bitirdi.