‘Selahaddin Eyyubi’ dizisine Pakistan’dan 10 binin üzerinde başvuru

İş ortaklarının davetiyle birkaç günlüğüne Selahaddin Eyyubi projesinin görüşme ve oyuncu seçmelerini yapmak için Pakistan’a geldiklerini belirten Konuk, “Başbakan İmran Han başta olmak üzere çeşitli üst düzey isimlerle görüştüklerini ve sinema endüstrisi ile kültür dünyası üzerine fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

Plato ve senaryo çalışmaları sürüyor

Han’ın kendilerine Selahaddin Eyyubi hayranı olduğunu söylediğini aktaran Konuk, “Başbakan Han, bu projenin dünyada ses getireceğine ve genç nesiller için projenin ayrıca çok değerli olacağına inandığını belirtti” ifadelerini kullandı.



Konuk, dizinin Türkiye’de inşa edilen platolarda çekileceğini, plato ve senaryo çalışmalarının devam ettiğini bildirerek “Uluslararası bir iş olması için dünyanın farklı yerlerinden oyuncuları bu projede görmek istiyoruz. Pakistan’dan dizimizde oynamak için 10 binin üzerinde başvuru aldık” dedi.