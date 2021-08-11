Sel suları kepçeyi böyle yuttu! Operatör son anda kurtuldu
Sinop'un Ayancık ilçesinde sel sularının iş makinesini yuttuğu anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir iş makinesinin sulara kapılma anı kameralara yansıdı.
Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutları bölgeden gelen görüntülerle daha iyi anlaşıldı. Çok sayıda evin yıkıldığı ve onlarca aracın sel sularına kapıldığı felaketten iş makineleri de nasibini aldı. Ayancık Çayı’nın bir kısmını aldığı yolda çalışma yapan kepçe sel sularına kapıldı.
Operatör son anda kurtuldu
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniyeler önce operatörün kepçeden ayrılması ise muhtemel bir can kaybının önüne geçti.