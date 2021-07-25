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Yaşam Sel sırasında ne yapılır? Sel ve heyelandan korunmak için ne yapmak gerekir?
Yaşam

Sel sırasında ne yapılır? Sel ve heyelandan korunmak için ne yapmak gerekir?

Sel heyelan sırasında ne yapılmalı? Doğu Karadeniz bölgesi son dönemde peş peşe sel ve heyelan felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Milyonlar sel felaketi sırasında hayatta kalmaları için neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, heyelan sırasında ne yapılması gerekir?

Yeniakit Publisher
2021-07-25 21:08:00 -
Sel sırasında ne yapılır? Sel ve heyelandan korunmak için ne yapmak gerekir?

Doğu Karadeniz bölgesi sel ve heyelan riski en yüksek bölgeler arasında. Son günlerde peş peşe yaşanan felaketler sebebiyle Rize ve Artvin’de yaşayanla sel sırasında ne yapmaları gerektiğini araştırıyor.

Sel sırasında ne yapılır? Sel ve heyelandan korunmak için ne yapmak gerekir?

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, sel tehlikesi öncesinde yapılacaklara ilişkin bilgiler verildi. Öncelikle bulunulan yerin sele maruz kalma riskinin öğrenilmesi gerektiği belirtilen mesajda, sel yataklarına yerleşmemeye özen gösterilmesi, sel konusundaki uyarıların, sosyal medya, radyo ve televizyondan takip edilmesi istendi.

Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin taşmasına neden olacağına işaret edilen mesajda, sel sigortası yaptırılması ve "aile afet planı" hazırlanırken sel riskinin göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Sel tehlikesi sırasında yapılacaklara ilişkin de önerilerde bulunulan mesajda, sel bölgesinin hemen terk edilerek, yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından da uzak durulması çağrısı yapıldı.

"Sel sırasında araç içindeyseniz suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın." uyarısına yer verilen mesajda, herhangi bir arıza oluşması durumunda aracın hemen terk edilerek yüksek bir yere çıkılması gerektiği belirtildi.

AFAD'ın mesajında, sel sonrasında yapılacaklara ilişkin ise şu uyarılara yer verildi:

"Geri dönün uyarısını almadan kesinlikle evlerinize dönmeyin. Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza yardımcı olmayı unutmayın. Binalarınızın duvarları, zeminleri veya diğer yerlerde herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edin. Binalarınızı kontrol ederken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanın. Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin resmini çekin. Evinizde gaz sızıntısı, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olabileceğini düşünerek tedbirli olun. Sel sırasında evinizde kalmış yiyecekler varsa konserveler dahil kesinlikle kullanmayın."

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