Sel felaketi kameralara yansıdı! Otomobiller suda yüzdü

Şiddetli yağışlar nedeniyle Giresun il merkezi, Yağlıdere ilçesi ve Dereli ilçesinde zor anlar yaşandı. Dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taşarken, ilçe merkezi dev bir gölü andırdı.

Araçlar sel sularında süreklendi

Aşırı yağışlar nedeniyle Akkaya Deresi taştı. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi sürükledi. Akkaya ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kalırken büyük maddi hasar oluştuğu bildiriliyor. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve çok sayıda otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği görülüyor.

Vatandaşlardan bazıları sel felaketi karşısında "Allah'ım sen yardım et" diyerek dualar ettiler.