Seküler yaşam biçimi futbolcunun hayatına mal oldu! Aleyna'dan cinayette konum itirafı

Seküler yaşam biçiminin getirdiği yozlaşma ve çarpık ilişkiler yumağı, 21 yaşındaki gencecik bir fidanın sonu oldu. İstanbul Ümraniye’de infaz edilen amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde, "fenomen" maskesi altındaki Aleyna Kalaycıoğlu’nun ihanet gibi konumu mercek altına alındı.

Ünlü isimlerin adının karıştığı bu karanlık infazda, sapkın bir ilişki ağının izleri sürülüyor. Eski sevgilisinden ayrılıp hızlıca yeni bir limana yelken açan Aleyna Kalaycıoğlu’nun, cinayet mahalli olan stüdyonun konumunu yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’na servis ettiği ortaya çıktı. Magazin ışıkları altında "modern yaşam" pozları veren bu güruhun, aslında nasıl bir suç bataklığının içinde debelendiği emniyetin titiz çalışmasıyla bir kez daha ifşa oldu.

Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sarsılan İstanbul Ümraniye'de başlayan cinayet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay yeri konumunun Alaattin Kadayıfçıoğlu'na gönderdiği öğrenildi:

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta yaşanan silahlı saldırıda 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

Araç içinde uğradığı infaz tipi saldırı, kısa sürede Türkiye gündemine oturmuştu.

 

İLİŞKİ AĞLARI CİNAYET SORUŞTURMASINA GİRDİ

Olayın arka planında ise ünlü isimler yer alıyor.

Rapçi Vahap Canbay'ın eski sevgilisi şarkıcı ve influencer Aleyna Kalaycıoğlu ile yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu arasındaki ilişki, cinayet soruşturmasının odak noktası haline geldi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, cinayette silahı kullandığı tespit edilen zanlı olarak öne çıkmıştı.

OLAY YERİ KONUMUNU GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberine göre, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerde kritik bir detay ortaya çıktı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun, olayın yaşandığı stüdyonun konumunu yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na gönderdiği belirlendi.

 

NEDEN KONUM ATTIĞI' SORULDU

Sorgu sırasında Aleyna Kalaycıoğlu'na "Olay yeri konumunu, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'na atma sebebiniz nedir?" sorusu yöneltildi.

Kalaycıoğlu ise ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halindeyken, VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım."

 

OLAYIN ADRESLE BAĞLANTILI OLDUĞU AKTARILDI

Olay günü stüdyoda Kubilay Kaan Kundakçı ve arkadaşlarının bulunduğu, saldırının da bu adresle bağlantılı olarak gerçekleştiği belirtildi.

Başsavcılık soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun konum paylaşımının cinayetle doğrudan bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

