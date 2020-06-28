Sektörlerinin en güçlüleri zirveye böyle geldiler

İletişim şirketi Türk Telekom, 2019’da gelirini yüzde 15.8 arttırarak 23.7 milyar liraya taşımış, net kârını da 2.4 milyar lira olarak duyurmuştu. Şirket, 2020’nin ilk 3 ayında ise yüzde 17 büyüdü ve 6.3 milyar lira gelir elde etti. 661 milyon lira net kâr yazdı. CEO Ümit Önal, net kârlarını 2 kat arttırdıklarına dikkat çekerek, “İlerisi için umutluyuz. Atılım yapacağız, daha da büyüyeceğiz, yeni yatırımları devreye alacağız” sözünü verdi.

Öte yandan; Türk Telekom, Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele döneminde müşterilerini online ve alternatif kanallara yönlendirip rakiplerine örnek oldu. Şirket online kanallardan elde ettiği satış gelirini martta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 73, 2019 dördüncü çeyreğinin aylık ortalamasına göre yüzde 34 arttırdı. Online kanallardan para yükleme ve fatura gelirlerinde yüzde 48 artış görüldüğüne işaret eden Önal, ayrıca şu verileri paylaştı: “2020 ilk çeyrek itibariyle fiber altyapımız toplamda 308 bin kilometre fiber ağ uzunluğuna erişti. Fiber hane kapsamımız son bir yılda 3.5 milyon artışla 22.6 milyon seviyesine kadar yükseldi. Fiber abone sayımız 2020 birinci çeyrekte 231 bin net abone kazanımıyla yıllık yüzde 22 artarak 4.4 milyona erişti. Mobilde LTE nüfus kapsamamız ise yüzde 92 seviyesine geldi. Türk Telekom’un toplam abone sayısı, birinci çeyrekte 563 bin net artışla 48.4 milyona ulaştı.”

Ülker’den önemli başarı

Turkey 100’de 15. sırada olan Ülker Bisküvi, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2019 yılının aynı dönemine nispeten yüzde 22.3 artırarak 2.38 milyar liraya ulaştırdı. Firmanın Türkiye operasyonları yüzde 22.7, ihracat operasyonları yüzde 21.8 büyüdü. Ülker, e-ticaret ağını kuvvetlendirmek için de düğmeye bastı.

Covid-19’la savaşta ön saflarda yer aldıklarının altını çizen CEO Mete Buyurgan, şöyle konuştu: “Biz de gıda üreticisi olarak bu mücadelede ön saflarda yerimizi aldık. Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralı ve ilave önemleri tüm fabrikalarımızda ve ofislerimizde uygulamaya aldık. Bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretiyoruz. Sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla karantina yurtlarında kalan vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ürünlerimizle destek olmaya devam ediyoruz. Diğer yandan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 200 bin adet Ramazan gıda kolisine de ürünlerimizle katkı sağladık.”

Devamlı büyüyen, önemli projelere ve yatırımlara imza atan köklü kurumlara takdir yağıyor. Danışmanlık şirketi Brand Finance’ın açıkladığı ‘En Değerli 100 Marka-Turkey 100’ araştırmasına da damga vuran bu kurumlardan Türk Hava Yolları (THY), Turkcell, Türk Telekom, Ülker, BİM, LC Waikiki ve Ziraat Finans Grubu’na hükümetten övgü geldi.

Markalara alkış yağıyor

Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; değerlerini arttıran, Turkey 100’e giren markalara “Harikasınız. Ülke ekonomimize katkılarınızı, başarılarınızı takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz” diye seslendi. Ekonomiyi sırtlayan, Türkiye’nin gururu olan markalar, güçlü mali yapılarıyla da alkış topluyorlar. Bu markalar ve bilançoları şu şekilde:

Rekora doymuyor

Mobil operatör Turkcell; 2019’da toplam gelirini yüzde 18.1 arttırarak 25.1 milyar liraya, net kârını yüzde 61 arttırarak 3.2 milyar liraya yükseltmişti. Operatör, geçen sene 1.5 milyon yeni faturalı abone kazanmıştı. Genel Müdür Murat Erkan, “Rakiplerimizin açık ara önündeyiz. 2019’da tüm zamanların en yüksek gelir ve kârını elde ettik. Bu başarıda büyük payı bulunan ürün ve hizmetlerimize yenilerini ilave edeceğiz. Dijital servislerimiz ve kurumsal çözümlerimizle büyümeye devam edeceğiz. Yatırımlarımıza da ara vermeyeceğiz” demişti.

CEO mutlu

Turkcell; 2020’nin ilk çeyreğinde de konsolide gelirlerini yüzde 17.3 arttırarak 6.7 milyar liraya, net kârını yüzde 93 arttırarak 873 milyon liraya çıkarttı. Gelir artışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erkan, şunları söyledi: “Turkcell olarak odağımızda müşterilerimiz var. İlk 3 ayda son 20 yılın en iyi ilk çeyrek performansını göstererek 679 bin yeni faturalı müşteri daha edindik. Yine yılın ilk üç ayında 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 60’ından fazlasını da gerçekleştirmiş olduk. Vatandaşlarımızın Turkcell’i tercih etmeleri; bizim en büyük mutluluğumuz, en önemli motivasyon kaynağımız.”

Mağaza sayısını arttırıyor

2019 yılında cirosunu 40 milyar lira düzeyine çıkararak 2018’e göre yüzde 24 büyüyen gıda perakende grubu BİM; geçen yıl net kâr oranını yüzde 3 seviyesine getirdi, vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri yoluyla kamuya toplamda 2 milyar liralık katkı sağladı. Grup, yurt içi ve yurt dışı toplam mağaza sayısını 8 bin 348’e taşıdı. Geçen sene 3 bin 785 kişiye yeni iş imkânı sağlayan BİM toplam istihdamını konsolide bazda 51 bin 765 kişiye çıkarttı. Yönetim Kurulu, 2020 yılında en az 5 bin kişiyi daha istihdam etmeyi ve 1 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor.

BİM, 2020’nin ilk çeyreğinde de net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre 2’ye katladı ve 430 milyon 411 bin liraya yükseltti. Son verilere göre şirketin ilk çeyrekteki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında arttı. Şirketin ikinci dönem finansal sonuçlarını ağustos ortasında ilan edilecek.

Atılım devam edecek

2019’u yüzde 30 büyüme, 21.2 milyar lira satış geliriyle kapatan LC Waikiki, geçen sene 4 bin 500 çalışanı kadrosuna katmıştı. Devlete 740 milyon lira vergi ödemişti. 2020’ye de iyi bir başlangıç yapan firma, şubat ayında Ukrayna’nın Kiev şehrinde mağaza açtı.

47-48 bin ailenin ekmek yediği LC Waikiki; Covid-19 tehdidinden ötürü mart ayında mağazalarını kapattı, üretimini durdurdu. Zorlu süreçte maske imalatına ağırlık verdi ayrıca online satış kanallarını güçlendirmeye odaklandı. Bu yıl 5 bin 300 çalışanı bünyelerine dahil edeceklerini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “2023 için ise bin 500 mağaza, 10 milyar dolar satış geliri hedefliyoruz” diye konuştu.

Milli dayanışmaya duyarlı oldu

Ziraat Finans Grubu, küresel çapta yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen yeni tip Corona virüsüyle (Covid-19) etkin mücadelenin yürütülmesi sürecinde de duyarlılığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli dayanışma çağrısına örnek bir adım atarak destek veren grup, “Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Milli Dayanışma Kampanyası’na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Bilanço büyüyor

Kurumsal ve bireysel müşterilerinin kredi taleplerini karşılayan Ziraat Finans Grubu, 2020 ilk çeyreğinde net kârını 69.8 artırarak 1 milyar 871 milyon liraya çıkarttı. Grup, bu dönemde bilanço büyüklüğünü yüzde 7 arttırarak 695.4 milyar liraya yükseltti. Geçen yıl bu rakam 649.7 milyar liraydı. 2019 sonunda 447.9 milyar lira olan nakdi krediyle yüzde 7.3 artarak 480.8 milyar liraya dayandı. İlk 3 ayda tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak yaklaşık 248 bin müşteriye 15.8 milyar lira kredi kullandırılırken, 14 binin üzerinde yeni müşteri kazanıldı. Tarım kredilerinin bakiyesi 68.6 milyar liraya yaklaştı.