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Şekip Avdagiç: İş dünyası toparlanma sürecinde başrol oynayacak

Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve ekonominin seyrine yönelik açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyamızın önümüzdeki toparlanma sürecine coşkuyla katılımı, Türkiye’nin ileriye doğru yeni hamlesinde çok kritik bir rol oynayacaktır. O kritik rol, aslında ‘başrol’dür." dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:41
Şekip Avdagiç: İş dünyası toparlanma sürecinde başrol oynayacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO ekim ayı meclis toplantısındaki konuşmasında Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin sınır güvenliğinin, artık sınır ötesinden başladığına işaret eden Avdagiç, Türkiye’nin bu harekatla, sınırlarını ve topraklarını koruma altına aldığını söyledi. Avdagiç, “Allah’ın izniyle bu harekat da başarıyla tamamlanınca, Akdeniz’den İran sınırına kadar güneyimiz güven altında olacak. Böylece sınır ötesinde Türkiye’yi tehdit eden hiçbir unsurun gelişmesine fırsat verilmeyecek” dedi.

İşaretler giderek belirginleşiyor

İTO Başkanı Avdagiç, “Ekonomimizde olumlu yönde gelişmeler var. Birçok sektörde de alınan tedbirlerin ve baz etkisinin olumlu etkilerini görmeye devam edeceğiz. Ilımlı toparlanmaya ilişkin işaretler giderek belirginleşiyor. İş dünyamızın önümüzdeki toparlanma sürecine coşkuyla katılımı, Türkiye’nin ileriye doğru yeni hamlesinde çok kritik bir rol oynayacaktır. O kritik rol, aslında ‘başrol’dür. Enflasyondaki ılımlı seyir, faiz indirimi konusunda Merkez Bankasına imkan tanıyor. İş dünyası olarak, ekonomideki olumlu etkileri görülen faiz oranlarındaki düşüşün devam ettirilmesini arzu ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:41
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  2. İTO
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Türkiye’nin sınır güvenliği
  5. İTO Başkanı Avdagiç
  6. Merkez Bankası

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