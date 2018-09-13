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Şekerleme yap hafızan güçlensin

‘Kaylule’yi artık hekimler tavsiye ediyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 20:54
Şekerleme yap hafızan güçlensin


Yaz sıcakları şekerleme yapanların sayısında artışa yol açar. “Ne o yine uyukluyorsun?” takılmaları olmaz. Hemen herkeste “şekerleme” ihtiyacı oluşur çünki. İyi ki oluşuyor. Neden derseniz şekerleme kişiyi gençleştiriyor. Araştımalar şunu ortaya koymuş. Yaz kış demeden bunu bir alışkanlık haline getirenlerde iş veriminin arttığı, performansın yükseldiği, işe odaklanmanın kolaylaştığı, doğru kararlar oluşturma yeteneğinin güçlendiğini gösteren pek çok delil var.

Uyku uzmanlarına göre bedenimizin, özellikle beynimizin sadece iyi bir gece uykusuna değil, öğleden sonra bir yenilenme-tazelenme uykusuna, yani ‘şekerlemeye’ de ihtiyacı var. Böyle kısa bir uykuyu rutin hale getirebilirseniz hafızanız bir hayli güçleniyor. Keskinleşiyor.

Düzenli şekerleme kalbe de faydalı, ayrıca, cinsel gücü de destekliyor. Uyku uzmanları iyi şekerlemenin 15 ila 30 dakika olmasını da tavsiye ediyor.

Bediüzzaman Hazretleri, bir talebesinin sorusu üzerine, 28. Lem’a’nın 9. Nüktesi’nde uykunun üç çeşit olduğunu belirtir:

Birincisi: Gaylûle’dir. Kerâhet vaktinde, yani güneş doğmaya başladıktan sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren zaman diliminde uyunan uykudur. Bu vakitte uyumanın, bereketsizliğe sebep olacağı hadislerde de belirtilmektedir. Sünnete aykırıdır.

İkincisi: Feylûle’dir. İkindi namazı vakti başladıktan sonra akşam namazı vakti girinceye kadar olan süre içinde uyunan uykudur.Bu uyku da sünnete aykırıdır.

Üçüncüsü: Kaylûle’dir. Bu uyku, sünnet-i seniyyeye uygun olan gündüz uykusudur. Duha vaktinden öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uykunun pek çok faydası vardır; gece ibadet için kalkmaya yardımcı olur, ömrü uzatır ve rızkın artmasına/bereketlenmesine sebep olur. Yarım saatlik kaylule, iki saatlik gece uykusuna denk gelir. Peygamberimiz (asm) son derece faydalı olan bu zamanda uyumuş ve bu uykuyu ümmetine de tavsiye etmiştir.

Günümüzde bilim adamları artık bu uykunun sağlığa ne denli faydalı olduğunu anlatmaya çabalıyorlar.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 20:54
  1. kaylule
  2. şekerleme
  3. şekerleme yapmanın faydaları

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