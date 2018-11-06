Şekerden uzak durun



Bir kişinin açlıkta alınan şekeri 99'a kadar normal değer.. 126'ya kadar şeker hastalığına bir adım yaklaştınız!. 126 ve üzerisi için artık "şeker hastası".. Bir şeker hastası 5 yıl boyunca şekerini kontrol altına almazsa bütün damarları etkileniyor. Göz, sinir uçlarında tahribatlar, hissetme bozuklukları, ayak yaraları, ağrılar ve diyalize kadar giden böbrek rahatsızlıklarına sebep olabiliyor.

Lütfen uyanın. Şeker, hele mısır şurubu ile yapılan şeker, kesme veya toz şeker, o içinizin gittiği bol şerbetli tatlılar sizi usul usul, sinsice zehirliyor.

Sadece sizi değil, çocuklarınızı da..

Çocuklarınızı asla şekerli şeylere alıştırmayın. Ellerine şeker tutuşturmayın. Onları tatlı, pasta meraklısı, düşkünü haline sokmayın. Her türlü hazır meyve suyu ve gazlı içecekten, kolalardan kesinlikle uzak tutun.

Bir kişinin açlıkta alınan şekeri 99'a kadar normal değer.. 126'ya kadar şeker hastalığına bir adım yaklaşanlar, 126 ve üzerisi için artık "şeker hastası".. Bir şeker hastası 5 yıl boyunca şekerini kontrol altına almazsa tüm damarları etkileniyor. Damarların yanında göz, sinir uçlarında tahribatlar ona bağlı hissetme bozuklukları, ayak yaraları, nöropatik ağrılar veya böbreklerde yetersizlik ve diyalize kadar giden böbrek rahatsızlıklarına sebep olabiliyor.

Tatlandırıcılar Zehirliyor

Aspartam ve sakarin içermez diye pazarlanan, sükraloz bazlı tatlandırıcılar, sofra şekerinden 600 kat daha tatlıdır. 200 gram kadar tatlandırıcı, 96 kalori ve 32 gram şeker içermektedir. Bunlar obezlere, diyabetli hastalara ve kilo vermek isteyenlere öneriliyor. Oysa hastalar zararlı birçok kimyasal maddeyi tükettiklerinin farkında bile değiller.



Bu hastalar, yapay tatlandırıcılarla zehirlendiklerinin farkına varmalılar.

Meyvenin zararı yok

Meyvelerin içerdiği şeker oranı, glisemik endeksini belirler. Bu nedenle meyvelerin tüketim miktarları, zamanları ve şekilleri onları vücudumuz için sağlıklı veya sağlıksız hale getirebilir.

Mesela gün boyunca başka tatlı ve şekerli bir yiyecek yememek şartıyla sonbahar ve kış aylarında sabah kahvaltısında yenecek bir adet yerli muz, glisemik endeksi yüksek olmasına rağmen verdiği enerji gün içinde yakılabileceği için sağlıklı.. Fakat aynı muz, akşam yemeğinden sonra tok karnına yenirse ve ardından yatılırsa, gece enerjisi fazla gelip yağ olarak depolanacağı için sağlıksız... Yani meyvenin yeneceği zamanı iyi belirlemeniz gerekmekte..

Bal diyeti bile yapabilirsiniz

Prof. Dr. Canan Karatay, ülkemizde şekerle zehirlenmeye en fazla dikkati çeken bilim insanlarının başında geliyor. Şekeri hayatınızdan çıkarın demekte Prof. Karatay. Ve çok doğru söylüyor. Ancak Prof. Karatay, has, katışıksız doğayı dolaşan arıların yaptığı balın hiçbir zararı olmadığı görüşünde. Hatta bir adım ileri atarak Karatay, "Bal Diyeti" bile hazırlamış.



"Bal seven biriyseniz, bal diyeti ile 2 haftada 6 kilo verebilirsiniz. Bal A, B12, C,D vitaminleri ve Demir, Kalsiyum, Piridoksin, Magnezyum içeren harika bir besindir" diyor. Doktorunuza danışarak şu bal diyetini uygulayabilirsiniz:

Bal Diyeti

Doğru tüketildiğinde bal zayıflamaya da yardımcı olabilir. Diyet boyunca hergün yarım saat yürümeli ve 2-2,5 lt su içmelisiniz.

Kahvaltı

150 gram yağsız süzme peynir

1 tatlı kaşığı bal (su ile karıştırıp, şerbet yapıp da içebilirsiniz)

Limonlu çay

Ara Öğün

120 gram yağsız yoğurt

1 bardak meyve suyu

Öğle Yemeği

210 gram haşlanmış karnabahar

210 gram meyve

1 bardak ılık çay

1 tatlı kaşığı bal

Ara Öğün

1 adet portakal veya mevsim meyvesi

Akşam Yemeği

1 bardak yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Öğün aralarında su, şekersiz çay içebilirsiniz.