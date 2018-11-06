0553 313 94 23
impression

Şekerden uzak durun

Şeker ve tatlıyla zehirlenmeyin meyveler ve bal yeter.

06 Kasım 2018 Salı 15:28
Şekerden uzak durun


Bir kişinin açlıkta alınan şekeri 99'a kadar normal değer.. 126'ya kadar şeker hastalığına bir adım yaklaştınız!. 126 ve üzerisi için artık "şeker hastası".. Bir şeker hastası 5 yıl boyunca şekerini kontrol altına almazsa bütün damarları etkileniyor. Göz, sinir uçlarında tahribatlar, hissetme bozuklukları, ayak yaraları, ağrılar ve diyalize kadar giden böbrek rahatsızlıklarına sebep olabiliyor.

Lütfen uyanın. Şeker, hele mısır şurubu ile yapılan şeker, kesme veya toz şeker, o içinizin gittiği bol şerbetli tatlılar sizi usul usul, sinsice zehirliyor.

Sadece sizi değil, çocuklarınızı da..

Çocuklarınızı asla şekerli şeylere alıştırmayın. Ellerine şeker tutuşturmayın. Onları tatlı, pasta meraklısı, düşkünü haline sokmayın. Her türlü hazır meyve suyu ve gazlı içecekten, kolalardan kesinlikle uzak tutun.

Bir kişinin açlıkta alınan şekeri 99'a kadar normal değer.. 126'ya kadar şeker hastalığına bir adım yaklaşanlar, 126 ve üzerisi için artık "şeker hastası".. Bir şeker hastası 5 yıl boyunca şekerini kontrol altına almazsa tüm damarları etkileniyor. Damarların yanında göz, sinir uçlarında tahribatlar ona bağlı hissetme bozuklukları, ayak yaraları, nöropatik ağrılar veya böbreklerde yetersizlik ve diyalize kadar giden böbrek rahatsızlıklarına sebep olabiliyor.

Tatlandırıcılar Zehirliyor

Aspartam ve sakarin içermez diye pazarlanan, sükraloz bazlı tatlandırıcılar, sofra şekerinden 600 kat daha tatlıdır. 200 gram kadar tatlandırıcı, 96 kalori ve 32 gram şeker içermektedir. Bunlar obezlere, diyabetli hastalara ve kilo vermek isteyenlere öneriliyor. Oysa hastalar zararlı birçok kimyasal maddeyi tükettiklerinin farkında bile değiller.

Bu hastalar, yapay tatlandırıcılarla zehirlendiklerinin farkına varmalılar.

Meyvenin zararı yok

Meyvelerin içerdiği şeker oranı, glisemik endeksini belirler. Bu nedenle meyvelerin tüketim miktarları, zamanları ve şekilleri onları vücudumuz için sağlıklı veya sağlıksız hale getirebilir.

Mesela gün boyunca başka tatlı ve şekerli bir yiyecek yememek şartıyla sonbahar ve kış aylarında sabah kahvaltısında yenecek bir adet yerli muz, glisemik endeksi yüksek olmasına rağmen verdiği enerji gün içinde yakılabileceği için sağlıklı.. Fakat aynı muz, akşam yemeğinden sonra tok karnına yenirse ve ardından yatılırsa, gece enerjisi fazla gelip yağ olarak depolanacağı için sağlıksız... Yani meyvenin yeneceği zamanı iyi belirlemeniz gerekmekte..

Bal diyeti bile yapabilirsiniz

Prof. Dr. Canan Karatay, ülkemizde şekerle zehirlenmeye en fazla dikkati çeken bilim insanlarının başında geliyor. Şekeri hayatınızdan çıkarın demekte Prof. Karatay. Ve çok doğru söylüyor. Ancak Prof. Karatay, has, katışıksız doğayı dolaşan arıların yaptığı balın hiçbir zararı olmadığı görüşünde. Hatta bir adım ileri atarak Karatay, "Bal Diyeti" bile hazırlamış.

"Bal seven biriyseniz, bal diyeti ile 2 haftada 6 kilo verebilirsiniz. Bal A, B12, C,D vitaminleri ve Demir, Kalsiyum, Piridoksin, Magnezyum içeren harika bir besindir" diyor. Doktorunuza danışarak şu bal diyetini uygulayabilirsiniz:

Bal Diyeti

Doğru tüketildiğinde bal zayıflamaya da yardımcı olabilir. Diyet boyunca hergün yarım saat yürümeli ve 2-2,5 lt su içmelisiniz.

Kahvaltı

150 gram yağsız süzme peynir

1 tatlı kaşığı bal (su ile karıştırıp, şerbet yapıp da içebilirsiniz)

Limonlu çay

Ara Öğün

120 gram yağsız yoğurt

1 bardak meyve suyu

Öğle Yemeği

210 gram haşlanmış karnabahar

210 gram meyve

1 bardak ılık çay

1 tatlı kaşığı bal

Ara Öğün

1 adet portakal veya mevsim meyvesi

Akşam Yemeği

1 bardak yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Öğün aralarında su, şekersiz çay içebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:28
  1. bal diyeti
  2. şekerin zararları
  3. bal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hangi ağrı ne anlama geliyor?
    1. Hangi ağrı ne anlama geliyor?
    2. Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK..
    3. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a suikast..
    4. Hunzalar 120 yıl yaşıyor!
    5. Meral Akşener'den 'ittifak' açıklaması
    6. Sahte para veren adamı tekme tokat..
    7. Burak Yılmaz’da Trabzonspor ne kadar..
    8. Şekerden uzak durun
    9. Dünyanın en aptal örgütü FETÖ
    10. İlk hedefi için hamle yapıldı!..
    11. İddia için sümüklü böcek yedi, hayatı..
    12. Emmanuel Macron'a suikast girişimi!
    13. Hiçbir yaratılan sebepsiz yaratılmış..
    14. Temizlik görevlisi kadına PKK gözaltısı
    15. TSK, FETÖ’den temizlenince özbenliğine..
    16. Mustafa Reşit Akçay, Osmanlıspor'daki..
    17. Başkan Erdoğan açıkladı! Binali..
    18. Macron'a suikast girişimi! Polis önledi
    19. Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet
    20. Sebastian Kurz: AB de destekleyecektir
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'