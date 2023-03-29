  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dik duruşuna Muhsin Yazıcıoğlu fotoğraflarıyla teşekkür edildi! İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun siyasi kariyeri

Resmi konuttaki ilk günü! İskoçya'nın yeni başbakanı namaz kıldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kuzey akımı sabotajı Batı’yı batırdı! Çok ciddi sonuçları olur...

İhsan Şenocak Hoca'dan Müslümanlara tebliğ çağrısı!

Avustralya’da heyecan veren keşif! Binlerce dolarlık hazine buldu: Şok sözler sarf etti, duyanlar şaştı kaldı

Dikkat çeken açıklama: Almanların evlerini ısıtmak için...

Merdan Yanardağ'dan beyin yakan sözler: Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor

ABD'deki okul saldırısı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar...

İP'li Buğra HDP ile ittifakı hazmedip Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Ekonomi Şekerde büyük sahtecilik!
Ekonomi

Şekerde büyük sahtecilik!

Yeniakit Publisher
2023-03-29 09:26:00 -
Şekerde büyük sahtecilik!

Bazı şirketlerin kapasite raporlarında sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. Gerçekdışı raporla imalatta kullanmak üzere Türkşeker’den ucuz şeker alan şirketlerin, bunu piyasada sattığı belirlendi.

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren bazı şirketlere ait işyeri bilgileri, makine, yıllık üretim gibi verilerin yer aldığı kapasite raporlarında sahtekarlıklar tespit edildi.

Teşvik ve ihalelere katılımda kritik önem taşıyan bazı belgelerde işyerlerinin gerçek durumunu tam olarak yansıtmadığı, kapasitenin gerçekten yüksek gösterildiği, kapasite raporu verilen bazı ürünlere yönelik iş yerinde hiçbir makinenin bulunmadığı belirlendi.

Milliyet'te yer alan habere göre; son dönemde, bazı işletmeler tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan ucuz şeker almak amacıyla düzenlenen kapasite raporlarının gerçeği yansıtmadığı, ucuz fiyattan alınan şekerin iç piyasada satıldığı ve haksız kazanç elde edildiğine dair bildirimlere de dikkat çekildi.

TESK'İN GENELGESİ

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) esnaf ve sanatkar odalarına gönderdiği genelge, kapasite raporlarındaki kötüye kullanımı ortaya koydu. Buna göre ithalat-ihracat, devlet teşvikleri ve sicil belgesi alımında da kullanılan bazı kapasite raporlarının, işyerlerinin gerçek durumunu tam olarak yansıtmadığı, kapasitenin mevcuttan yüksek gösterildiği, hatta kapasite raporu verilen bazı ürünlere yönelik iş yerinde hiçbir makine ve teçhizatın bulunmadığı belirlendi. Kapasite raporlarında yaşanan sıkıntıların, kamu kuruluşlarınca konfederasyona iletildiği bildirilen genelgede, esnaf ve sanatkarlar odalarınca düzenlenen kapasite raporlarının yeterlilik kriterlerini taşımadığı gerekçesiyle kabul edilmediği kaydedildi.

PİYASAYA SATTILAR

Özellikle son dönemde, imalatlarında şeker kullanan işletmeler tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan ucuz şeker almak amacıyla düzenlenen kapasite raporlarının gerçeği yansıtmadığı, ucuz fiyattan alınan şekerin imalat için kullanılmadan iç piyasada satıldığı ve bundan haksız kazanç elde edildiğine dair bildirimlerde bulunulduğu bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İMALAT, TEŞVİK, İHALE, İHRACAT İÇİN ŞART

Kapasite raporunda imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait işyeri bilgileri ile makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgiler yer alıyor. Raporların 3 yıl geçerliliği bulunuyor. Esnaf ve sanatkarın bağlı olduğu oda ve işyerindeki üretimin alanı ile ilgili mühendis tarafından hazırlanan belge; ihalelere katılım, imalatçı belgesi alınması, ithalat-ihracat işlemleri, devlet destekleri ve teşviklerden yararlanma, sanayi sicil belgesi alımı gibi işlemlerde kullanılıyor.

TESK’in yazısında, yılda yaklaşık 8 bin kadar verilen ve birçok kuruluşça talep edilen belgenin ilgili makamlarca kabul görmemesi ve ticaret veya sanayi odalarınca düzenlenen kapasite raporlarının talep edilmesinin “büyük sıkıntılara yol açacağı” vurgulandı. TESK tarafından 1985 yılından beri verilen kapasite raporları, 2018 tarihli yönetmeliğe göre düzenleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23