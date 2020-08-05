Şekerbank'ın olağanüstü genel kurul toplantısı 28 Ağustos'ta

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, bugün asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısının 28 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bankamız olağanüstü genel kurulu bugün saat 11.00'de toplanmış, toplantı için hazır bulunanlar listesinin tetkikinden yüzde 64,16 oranında hissenin toplantıda hazır bulunduğu ancak ilk toplantı olması nedeniyle açılış için banka esas sözleşmesinin 52. maddesinde öngörülen yüzde 67 oranındaki nitelikli çoğunluğun az bir fark ile sağlanamadığı görülmüştür. Bu nedenle banka yönetim kurulu, bugün toplanarak ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısının ikinci defa, Sermaye Piyasası Kanunu'nun izin verdiği en kısa süreler göz önüne alınarak 28 Ağustos 2020'de saat 11.00'de aynı gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir. Yapılacak olan bu ikinci toplantıda, bankamız esas sözleşmesi gereği nitelikli çoğunluk aranmayacak olup kanuni çoğunlukla yetinilecektir. Bankanın ana hissedarları bu yasal çoğunluğu sağlayacak miktarda paya sahiptirler.

Diğer taraftan, 28 Ağustos 2020'de yapılacak genel kurul toplantısında, kayıtlı sermaye sistemine geçişin tamamlanmasını müteakip yönetim kurulunca bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecektir. "







