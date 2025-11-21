  • İSTANBUL
Ekonomi

Şeker sektörü bu haberi bekliyordu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Şekerde 2026-2027 dönemi kotaları belirlendi. Ülke toplam A kotası, bu pazarlama yılı için 2 milyon 910 bin ton olarak kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye şeker sektöründe 2026-2027 pazarlama yılı için kotalar belirlendi, A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2026-2027 pazarlama yılı ülke toplam A kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 3,5'i olacak şekilde 99 bin 304 ton olarak belirlendi.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile NBŞ'de kota miktarları da kararda yer aldı.

