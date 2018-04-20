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Şeker neden zararlı? İşte cevabı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler, "Kanser hücreleri oksijensiz ortamda çoğalırken, normal hücrelerimizden 10 kat daha hızlı çalışır ve sürekli şekere ihtiyaç duyar" dedi ve şeker kullanımının kesilmesini istedi.

20 Nisan 2018 Cuma 19:40
Şeker neden zararlı? İşte cevabı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde dispanser hizmetleri veren “Smart Health Life Center” doktorlarından İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler yaptığı açıklamada, Sağlıklı ve doğru beslenmenin, günümüzün en büyük sorunlarından birisi olan kanser ile savaşmada ve önlemede büyük rol oynadığını belirtti.

"ŞEKER TÜKETİMİNİ KESMELİYİZ"
Kanser hücrelerinin vücuttaki işleyişi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Cenkler, “Kanser hücreleri oksijensiz ortamda çoğalırken, normal hücrelerimizden 10 kat daha hızlı çalışıyor ve sürekli şekere ihtiyaç duyarlar. Kansere yakalananların 1 deri 1 kemik kalmasının sebebi bütün yağların şekere dönüşmesi. Normal hücremiz 120 günde ölür ama kanser hücreleri sonsuza kadar yaşar. Kanser hücreleri normal hücrelerin aksine, karbondioksitli ortamlarda çoğalırken, oksijenli ortamda ise ölür. Bunu önlemek için ise, bazı gıdalardan uzaklaşmamız gerekmektedir. Örneğin; ilk olarak şekeri kesmeliyiz. Un ve şekerli mamullerden uzak duracağız. Hiçbir şekilde rafine edilmiş bir yiyecek yiyip içmeyeceğiz. Amerika’da kanser cemiyeti hükümete şöyle bir öneride bulundu ve kabul edildi. İçinde sakarin olan yiyeceklerin kabında şöyle bir ibare var: “Hayvanlarda kansere yol açmıştır.” Yalnız sakarin değil, früktoz ve bütün meyve şekerleri ile light ürünler tehlikelidir. Katkı maddeleri ilave edilmiş ve raflara girmiş hiçbir yiyeceği yemeyiniz. Uzun ömürlü ürünlerin hepsi için geçerlidir bu durum. Paketlenmiş gıdalar tehlikelidir. Genellikle kansere yakalananlar ömürlerini uzatmak için taş devri diyetini uygulamalıdırlar. Yani oranları dikkate alarak bol meyve ve sebze tüketmek gerekmektedir. " dedi.

"YİYECEKLERİ KİMYASALLARDAN ARINDIRARAK TÜKETİN"
Sebze ve meyvelerde bulunan kimyasalları arındırmak için bir de formül öneren Dr. Cenkler, "Öncelikle meyve ve sebzeleri tüketmeden önce kimyasallardan arındırmak gerekiyor. Bunu da şu formülle gerçekleştirebiliriz. Bir cam kabın içerisine bir bardak su, bir bardak sirke, bir çay kaşığı karbonat yarım limon sıkıyoruz. Bu karışımın içerisine kullanacağımız sebzeleri yıkayıp daldırıyoruz ve %90’dan fazla kimyasalı arındırmış oluyoruz. Kesinlikle plastik kap olmayacak, cam kap olacak. Ayrıca Yapılan çalışmalar gösterdi ki; her gün vücudumuza binlerce kanserojen madde giriyor. Eğer sistemimiz sağlamsa bunları def ediyor. Ama eğer sistemimiz çökerse o kanserle savaşan hücre sayısı azalır ve başımıza bela olur” açıklamalarında bulundu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 19:40
  1. şeker
  2. şekerin zararları

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