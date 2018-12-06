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Şeker hastaları bunlara dikkat!

Kulaktan dolma bilgiler hastaları yanıltıyor...

06 Aralık 2018 Perşembe 18:29
Şeker hastaları bunlara dikkat!


Aslında her hastalıkla başetmeye çalışılırken doğrusunu yanlıştan ayırdetmek gerekir. Fakat meselâ şeker hastalarının doğru sandığı birçok yanlış var:

Şeker hastalarının genelde pek bir şey yememeleri iyi olur.

Şeker hastaları bilakis sık sık ve azar azar yemelidir. Günde 6 öğün mutlaka yenmesi iyidir. Bu şekilde kan şekerinin düzenli seyretmesi sağlanır. Yatmadan önce de az şekerli bir meyve yenmesi uygundur. Elma, armut, şeftali, çilek, kırmızı erik gibi...

Şeker hastasında insülin tedavisi alışkanlık yapar.

Şeker hastasına gerekliyse insülin mutlaka yapılmalıdır. Alışkanlık olması söz konusu değildir.

İnsüline ne kadar geç başlanırsa o kadar iyi olur.

İnsülinden kesinlikle korkmamak lazım. Erken insülin tedavisi ile hastaların pankreas bezleri korunmuş oluyor. Yeni tedavi metodu hastaların insülini kendilerinin yapmasını destekliyor.

Şeker hastaları fazla hareket etmemeli, spor falan yapmamalı

Hastalığa uygun spor yapabilir. Yüzme, düz koşu, yürüyüş, bisiklet en ideal olanlarıdır. Ama takım halinde yapılan basketbol, futbol gibi sporlardan kaçınmak gerekir.

Şeker hastaları ameliyat olamaz.

Ameliyat pekalâ olabilir. Şeker seviyesi sıkı takip edilerek ameliyat olmaları mümkündür.

Tedavi ilâçları daima aynı dozda kullanılır.

Böyle bir zorunluluk yok. İlâç dozları, kandaki şeker durumuna göre artırılıp azaltılabilir.

Kan tetkikleri yılda bir kere yapılsa yeterlidir.

Ayda bir mutlaka kan değerlerinin verilmesi gereklidir.

Hasta geceleri bir şey yememelidir.

Yatmadan önce bir meyve yenebilir. Hatta en doğrusu uzun süre aç kalmadan 2 saatte bir hafif şeyler atıştırmalarıdır.

Çok ilâç almasının zararı vardır.

Gerekli olan ilâçlar alınmalıdır. Vücudun ihtiyacı varsa az ya da çok ilâç farketmez.

Sinirlerim bozuldu kesin şekerim yükseldi.

Aksine şekerin düşmesiyle sinirlilik, çarpıntı, terleme olur.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:29
  1. diyabet
  2. diyabete dair bilinmeyenler
  3. diyabette yanlış bilinenler

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