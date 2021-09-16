Şehzade Murat kimdir? Şehzade Murat kimin oğlu?
Son yıllarda TRT 1 ekranlarında pek çok tarihi dizi yer alıyor. Son olarak ekranlara Barbaros Akdeniz’in Kılıcı dizi geldi. Diziyi takip edenler Şehzade Murat’ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Şehzade Murat kimdir kimin oğludur?
Tarihi dizilere ilgi son derece büyük. Son olarak Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ekranlara geldi. Diziyi izleyenler ise tarihi karakterleri araştırmaya başladı. Pek çok kişi Şehzade Murat’ın kim olduğunu araştırmaya başladı
Şehzade Murat kimdir? Şehzade Murat kimin oğlu?
Şehzade Murat, I. Süleyman ile Gülfem Hatun'un çocuğudur. Daha 2 yaşındayken 1591'de çiçek hastalığından ölmüştür.