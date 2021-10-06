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Aktüel Şehrin yüksek kesimlerine kar yağdı
Aktüel

Şehrin yüksek kesimlerine kar yağdı

Ağrı'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 16:31:00 -
Şehrin yüksek kesimlerine kar yağdı

Ağrı'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beraber beyaza büründü.

Şehre bir süredir aralıklarla etkisini gösteren sağanak, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı ile Ağrı-Van sınırındaki 3 bin 500 metre rakımlı Aladağlar beyaz örtü ile kaplandı.

Sinek Yaylası'nda etkili olan kar yağışına çobanlar da hazırlıksız yakalandı.

Kar sonrası etkisi gösteren soğuk havadan etkilenen çobanlar, buna rağmen hayvanlarını yaylada otlatmayı sürdürdü.

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